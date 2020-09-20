В честь Дня учителей и наставников 1 октября в кинотеатрах состоится премьера исторического художественного фильма «Ибрат». Он был снят студией «Киномания» по заказу Национального агентства «Узбеккино».





Фильм посвящен поэту, переводчику, историку, лингвисту, джадиду Исхакхону Ибрату. Художественный фильм рассказывает о его нелегкой судьбе.





Большая премьера фильма пройдет в реконструированном Дворце кино им. Алишера Навои.





Режиссер фильма: Джахонгир Касимов.

Авторы сценария: Нурилло Аббасхан и Абдукаюм Юлдашев.

Оператор-постановщик: Рустам Муродов.

Художник-постановщик: Даниил Абдурахманов.

Композитор: Дмитрий Янов-Яновский.

В ролях: Фархад Махмудов, Саидкомил Умаров, Карим Мирходиев, Акбарходжа Расулов, Шахзода Матчонова, Зулхумор Муминова и другие.

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