В честь Дня учителей и наставников 1 октября в кинотеатрах состоится премьера исторического художественного фильма «Ибрат». Он был снят студией «Киномания» по заказу Национального агентства «Узбеккино».
Фильм посвящен поэту, переводчику, историку, лингвисту, джадиду Исхакхону Ибрату. Художественный фильм рассказывает о его нелегкой судьбе.
Большая премьера фильма пройдет в реконструированном Дворце кино им. Алишера Навои.
Режиссер фильма: Джахонгир Касимов.
Авторы сценария: Нурилло Аббасхан и Абдукаюм Юлдашев.
Оператор-постановщик: Рустам Муродов.
Художник-постановщик: Даниил Абдурахманов.
Композитор: Дмитрий Янов-Яновский.
В ролях: Фархад Махмудов, Саидкомил Умаров, Карим Мирходиев, Акбарходжа Расулов, Шахзода Матчонова, Зулхумор Муминова и другие.
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