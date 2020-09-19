«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz предлагает подборку рецептов выпечки из тыквы.

Тыквенный синнабон





Тыквенный синнабон с ароматной корицей — самая лучшая выпечка этой осени. Булочки получаются нежными, мягкими, да еще и яркими, как солнышко.

Тыквенный кекс





Легкий пряный аромат, нежный и влажный мякиш, насыщенный, в меру сладкий вкус, такой кекс с тыквой просто создан для уютного чаепития в кругу семьи.

Тыквенный рулет





Невероятно вкусный рулет с влажным бисквитом на тыквенном пюре с пряностей и нежным сливочным кремом со вкусом чизкейка.

Американский тыквенный пирог





Пряный тыквенный пирог — тонкая, нежная хрустящая основа и нежная начинка, специи и сгущенное молоко. То, что надо, чтобы побаловать родных в эти осенние деньки.

Низкокалорийные тыквенные вафли





Вкусные солнечные вафли однозначно понравятся как взрослым, так и детям. Тыква придает особый аромат, но при этом является незаметным для детей ингредиентом.

Тыквенный тарт





Тыквенный тарт очень вкусная и ароматная выпечка с хрустящим коржом и кремовой начинкой. Готовится он из привычных продуктов, а получается изысканный десерт.

Тыквенный кекс





Еще один рецепт тыквенного кекса — прекрасный пример того, что из полезных овощей можно приготовить невероятно вкусную выпечку.

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