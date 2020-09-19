«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz предлагает подборку рецептов выпечки из тыквы.
Тыквенный синнабон
Тыквенный синнабон с ароматной корицей — самая лучшая выпечка этой осени. Булочки получаются нежными, мягкими, да еще и яркими, как солнышко.
Тыквенный кекс
Легкий пряный аромат, нежный и влажный мякиш, насыщенный, в меру сладкий вкус, такой кекс с тыквой просто создан для уютного чаепития в кругу семьи.
Тыквенный рулет
Невероятно вкусный рулет с влажным бисквитом на тыквенном пюре с пряностей и нежным сливочным кремом со вкусом чизкейка.
Американский тыквенный пирог
Пряный тыквенный пирог — тонкая, нежная хрустящая основа и нежная начинка, специи и сгущенное молоко. То, что надо, чтобы побаловать родных в эти осенние деньки.
Низкокалорийные тыквенные вафли
Вкусные солнечные вафли однозначно понравятся как взрослым, так и детям. Тыква придает особый аромат, но при этом является незаметным для детей ингредиентом.
Тыквенный тарт
Тыквенный тарт очень вкусная и ароматная выпечка с хрустящим коржом и кремовой начинкой. Готовится он из привычных продуктов, а получается изысканный десерт.
Тыквенный кекс
Еще один рецепт тыквенного кекса — прекрасный пример того, что из полезных овощей можно приготовить невероятно вкусную выпечку.
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