Согласно приказу президента №5813 от 6 сентября 2019 года с начала 2020 года Узбекистан начал поэтапно переходить на использование онлайн-касс. Одной из первых на рынке онлайн-ККМ появилась компания UzKassa.

Будучи первопроходцем, компания решила основательно поменять правила игры и изменить представление предпринимателей Узбекистана о кассовых аппаратах и прилегающих процессах.

Основная ценность, которую UzKassa привнесла на рынок — упрощенные процессы взаимодействия с клиентами и налоговым комитетом. Предпринимателям, купившим онлайн-ККМ UzKassa, больше не приходится собирать Z-отчеты каждый день в своих торговых точках. Это все автоматически отправляется в налоговую в режиме онлайн.





Помимо этого, кассовые аппараты UzKassa обладают рядом преимуществ, которые в разы упрощают работу:

возможность принимать оплату с карт Humo;

быстрое и легкое проведение операции «Возврат товара»;

возможность вести складской учет, контролировать приход, продажи и возврат товара;

интеграция с 1С и другим биллингом;

возможность пробивать товар поштучно (multi-unit). К примеру, аптеки реализуют не весь товар, а только его часть: таблетки продаются не упаковкой, а поштучно.

14 сентября компания UzKassa анонсировала новую функцию, с которой владелец бизнеса сможет вести контроль за персоналом и финансовыми операциями, не находясь в торговой точке.

Новой функцией стал Telegram-бот, который выполняет следующие операции:

уведомление о времени открытия и закрытия смены в торговой точке (кассира);

получение X-отчета с любой своей онлайн-ККМ;

автоматическое получение Z-отчета при закрытии смены с количеством чеков, суммой прихода, возврата и НДС;

сумма выручки за день, неделю, месяц;

соотношение выручки в разрезе наличных и безналичных денег.

При покупке UzKassa N5 до конца 2020 года государство возмещает 2,23 млн сумов (10 БВР).

Компания просит покупателей быть бдительными. Не каждая касса является онлайн.

Телефон: (+998) 71−200−30−50.

Сайт: UzKassa.uz

Instagram: @UzKassa.uz

Facebook: fb.com/UzKassa

Telegram: t.me/UzKassainfo

На правах рекламы.