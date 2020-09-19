Россия с 21 сентября возобновит авиасообщение с Казахстаном (Нур-Султан), Кыргызстаном (Бишкек) и Беларусью (Минск), а с 27 сентября — с Южной Кореей (Сеул). Рейсы в эти государства будут осуществляться на взаимной основе с периодичностью один раз в неделю, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом правительства России.

Штаб также принял решение о прекращении программы вывозных рейсов с 21 сентября. В качестве альтернативы вывозным рейсам будут задействованы на коммерческой основе самолёты, возвращающиеся в Россию после выполнения грузовых, грузопассажирских и транзитных рейсов. Такие рейсы осуществляются авиакомпанией «Аэрофлот». За период действия программы было организовано более 580 вывозных рейсов, на которых перевезено более 92 тысяч пассажиров.

Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта. С августа было открыто сообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией, с начала сентября — с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.

Когда будет возобновлено авиасообщение между Узбекистаном и Россией, пока неизвестно. В начале сентября директор Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия, первый заместитель министра здравоохранения Баходир Юсупалиев в интервью российскому изданию «Коммерсантъ» допускал возможность возобновления авиасообщения с Россией в сентябре.

С 5 сентября в Узбекистане было начато смягчения карантинных ограничений. На днях Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом обнародовала обновленный порядок въезда в Узбекистан из других стран авиационным, железнодорожным и автодорожным транспортом. Россия, согласно утвержденному списку, входит в число стран, где количество регистрируемых случаев коронавируса не снижается (выполняемые из таких стран авиарейсы относятся к «красным»).