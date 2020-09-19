В сезоне осень-зима 2020−2021 дизайнеры Paul&Shark остались верными современным технологиям в производстве комфортной и функциональной одежды.

В коллекцию вошли куртки, спортивные костюмы с символикой марки, ветровки из ткани, изготовленной по запатентованной технологии Typhoon, которая гарантирует изделию влагостойкость и способность выдержать 20-метровую колонну воды.





Палитра самая разнообразная: от строгого адмиральского синего до освежающих белых и согревающих желтых тонов с сочными вспышками красного и оранжевого.

В креативной команде Paul&Shark трудится музыкальный эксперт Фабио Сарторелли, который придумывает цветовые ассоциации к шедеврам мировой классики.





Всю новую коллекцию от знаменитого итальянского бренда можно найти только в фирменном магазине Paul&Shark.

Адрес: ул. А. Кадыри, 38А.

Телефон: (+998) 71−200−44−44.

Instagram: @psh_tashkent

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