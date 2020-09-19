В сезоне осень-зима 2020−2021 дизайнеры Paul&Shark остались верными современным технологиям в производстве комфортной и функциональной одежды.
В коллекцию вошли куртки, спортивные костюмы с символикой марки, ветровки из ткани, изготовленной по запатентованной технологии Typhoon, которая гарантирует изделию влагостойкость и способность выдержать 20-метровую колонну воды.
Палитра самая разнообразная: от строгого адмиральского синего до освежающих белых и согревающих желтых тонов с сочными вспышками красного и оранжевого.
В креативной команде Paul&Shark трудится музыкальный эксперт Фабио Сарторелли, который придумывает цветовые ассоциации к шедеврам мировой классики.
Всю новую коллекцию от знаменитого итальянского бренда можно найти только в фирменном магазине Paul&Shark.
Адрес: ул. А. Кадыри, 38А.
Телефон: (+998) 71−200−44−44.
Instagram: @psh_tashkent
Facebook: fb.com/paulandsharkuzbekistan
Telegram: t.me/paulandshark_uz
На правах рекламы.