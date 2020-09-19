Мультибрендовый магазин мужской одежды, обуви и аксессуаров от мировых производителей New Millennium Concept Store приглашает встретить сезон холодов в новых образах.





Год выдался непростым и многие стремятся к единению с семьей и природой. Поэтому дизайнеры сделали акцент на мягких, естественных оттенках в совокупности с роскошными фактурами и изысканными натуральными материалами. Например, нежное сочетание кашемира и шелка влюбляет в себя с первого прикосновения.

Консультанты New Millennium Concept Store с удовольствием расскажут о последних модных тенденциях. Они также помогут подобрать множество вариантов стиля — от строгого классического до расслабленного повседневного — вдохновившись оттенками осенней природы: оливково-зеленым, хаки, пепельно-серым, коричневым, бежевым.





Современная мода стирает границы между спортом и классикой, совмещает комфорт и строгость линий. Поэтому особое место в новой коллекции отведено стилю спорт-кэжуал. В красивых и уютных трикотажных костюмах одинаково комфортно и на пробежке, и на велопрогулке, и в салоне автомобиля.

Телефон: (+998) 71−200−44−44.

Адрес: пр-т Амира Темура, 89A.

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