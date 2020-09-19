Совет ООН по правам человека на чрезвычайном заседании 18 сентября принял резолюцию, в которой потребовал от властей Беларуси прекратить применение чрезмерной силы против мирных демонстрантов, включая пытки и похищения. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Резолюция также призывает «немедленно освободить всех политических узников, журналистов, правозащитников, членов стачечных комитетов, студентов и тех, кто был задержан в преддверии, во время и после президентских выборов за осуществление своих прав и основных свобод».

«За» проголосовали 23 государства, «против» — 2 (Венесуэла и Эритрея), 22 страны воздержались.

Авторы резолюции призвали власти начать диалог с обществом и уполномочили Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет до конца года доложить о ситуации в Беларуси.

«Мы становимся свидетелями тысяч арестов. Поступают сотни сообщений о пытках, в том числе в отношении детей, и других формах жестокого обращения», — говорится в заявлении Мишель Бачелет, с которым выступила ее заместитель Нада Ан-Нашиф. «Особенно тревожат сообщения пытках и жестокости против задержанных со стороны полицейских — а их сотни. При этом практически отсутствуют свидетельства надлежащего расследования этих сообщений и их официального осуждения», — отмечается в заявлении.

К участникам заседания совета обратилась кандидат в президенты от оппозиции Светлана Тихановская.

«Даже на фоне длинного списка нарушений прав человека режимом Лукашенко, то, что происходит сейчас в Беларуси с момента фальсифицированных выборов 9 августа, — беспрецедентно, — заявила Тихановская. — Масштабы применения чрезмерной силы режимом и ее жестокость не оставляют сомнений в том, что это — нарушение всех международных норм и Всеобщей декларации права человека, принятой ООН, в том числе Беларусью».

Постоянный представитель Беларуси при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич выразил несогласие с тем, что в Беларуси происходит серьезное ухудшении состояния прав человека , а также возмутился тем, что Совет ООН обсуждает ситуацию в его стране.

В МИД Беларуси заявили, что рассматривают принятую резолюцию в качестве очередного этапа кампании травли страны со стороны Европейского союза., сообщает БЕЛТА.