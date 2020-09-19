Рут Бейдер Гинзбург — самая старшая из членов нынешнего состава судей Верховного суда США — скончалась в возрасте 87 лет от рака. Она была известна как активный борец за права женщин, передает BBC.

Гинзбург была второй женщиной в истории США, занимавшей пост судьи Верховного суда. Она заняла эту должность в 1993 году, когда президентом был демократ Билл Клинтон.

Выпускница Гарварда Рут Бейдер Гинзбург в 1972 году стала сооснователем организации по защите прав женщин Women’s Rights Project при Американском союзе защиты гражданских свобод. Тогда же она стала первой штатной женщиной-преподавателем Юридической школы Колумбийского университета.

Через 20 лет Гинзбург удалось достичь вершины своей юридической карьеры и стать судьей Верховного суда. В этой должности она продолжала бороться с дискриминацией и отстаивать права женщин. В частности, она добивалась равенства для мужчин и женщин в оплате труда и в доступе к образованию, а также защищала права женщин на аборты.

Гинзбург не одобряла политику президента Дональда Трампа и незадого до смерти говорила, что не желает уходить со своего поста до тех пор, пока у страны не сменится президент.

Должность члена Верховного суда США является пожизненной. Кандидата на этот пост выдвигает президент, далее назначение утверждает Сенат, большинство в котором сегодня удерживают республиканцы.