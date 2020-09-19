Издание Kun.uz повторно опубликовало статью о «спектакле» со списком нуждающихся «железная тетрадь» в Кашкадарьинской области. Напомним, «Газета.uz» писала, что материал о выделении земли лицам, не состоящим в указанном списке, был вскоре удален после публикации 15 сентября вечером. Публикация после удаления также была опубликована на Daryo.uz и распространена блогерами в социальных сетях, что привело к еще большему вниманию общественности.

19 сентября Kun.uz опубликовал статью и сообщил, что ее заставили удалить звонками «различные лица с положением и возможностями».

«После публикации статьи, подготовленной корреспондентами Kun.uz во время пресс-тура в Кашкадарью, различные лица воспользовались своим положением и „возможностями“ и звонками заставили удалить материал с сайта. Однако такие действия привели к обратному результату, привлекло внимание журналистов и блогеров и более широкому распространению статьи через другие платформы», — говорится в сообщении редакции.

Kun.uz указывает, что в статье никто не подвергается клевете, а история представлена подробно.

«Ведь пустозвонство и очковтирательство, допускаемое руководителями на местах при реализации поручений и постановлений главы государства и правительства по оказанию социальной помощи населению, справедливо вызывает возражения у всех. Более того, в то время как глава государства в каждом своем выступлении говорит об обеспечении свободы слова и усилении общественного контроля, возможно, некоторым чиновникам со старыми взглядам стоит осознать, что отныне их действия, направленные на обман и подавление свободы слова, будут иметь обратный результат…», — отмечает издание.

Напомним, что Узбекистан занимает 156-е место из 180 в новом рейтинге свободы прессы, составляемом международной неправительственной организацией «Репортеры без границ» (Reporters sans frontières, RSF). Ситуация со свободой слова в стране по-прежнему оценивается как «сложная».