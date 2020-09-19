Халилилло Собиржонович Турахужаев назначен первым заместителем председателя Государственного налогового комитета — директором Агентства по кадастру при комитете, следует из постановления президента от 18 сентября.

До назначения он возглавлял Государственный комитет по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру, на базе которого и было создано Агентства по кадастру. Ранее он также работал директором Агентства госуслуг (2017−2020), первым заместителем государственного советника президента в Службе по защите прав граждан, контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц администрации главы государства.

Причиной реформ в сфере кадастра стало то, что концентрация в одном органе задач по выделению земли, ведению ее учета, размещению сельскохозяйственных культур, осуществлению земельного надзора, а также подготовка кадастровых дел земельных участков, зданий и сооружений непосредственно регистрирующим органом порождали конфликт интересов в данной сфере. Поэтому часть задач бывшего Госкомгеодезкадастра были переданы Министерству сельского хозяйства.