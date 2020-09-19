Instagram
Telegram
19 и 20 сентября
Куда сходить
на выходных
в Ташкенте?
Премьера боевика "Львица", мультфильм про нестандартную курицу, открытие сезона в двух столичных театрах, Food-фестиваль, пара проверенных рецептов и многое другое для насыщенных выходных.
реклама
Меган Фокс снова на больших экранах
В столичных кинотеатрах премьера боевика "Львица"
Для детей "Ко-ко-ко!" - мультик про крутую курицу
Бесстрашная и вдохновляющая "Мулан"
Триллер "Новые мутанты", чтобы пощекотать нервишки
Qo'qon shamoli - для поклонников истории Узбекистана
реклама
Фантастический боевик "Бладшот", в котором каст сносит башню!
В "Семь Пятниц" будут выступать Nashwan, DJ Samvell, DJ Kachell
В Queens продолжаются вечеринки
19 сентября в ТРЦ Riviera пройдет гастрономический фестиваль
Ресторан "Алтын" приглашает на вечеринку "Арабская ночь"
В Grasshopper Par-Bаr - StandUP Project
Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды проведет в Ташкенте «Всемирный день чистоты»
реклама
Открытие 91-го театрального сезона в ГАБТ им. А.Навои
Открытие юбилейного 45 сезона в «Ильхоме»
Бесплатный мастер-класс для детей по большому теннису
Бесплатные открытые уроки по Веб-программированию
Сериалы, которые нельзя пропустить в сентябре
Рецепт горячего шоколада
Мамино печенье
реклама
Контакты редакции
Реклама
© 2005-2020 «Afisha.uz»
Свидетельство регистрации электронного СМИ №0400 от 24 мая 2007 г.
Учредитель: ООО «Afisha Media» / Главный редактор: Сапаева Галина Вячеславовна
Адрес: 100007, Ташкент, ул. Паркент, 26А / Почта:
info@afisha.uz
Facebook
Instagram
Telegram