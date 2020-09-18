Постановлением правительства от 17 сентября ректором Университета мировой экономики и дипломатии назначен Комилжон Хамидович Каримов, сообщает УзА.

До нынешнего назначения Комилжон Каримов с 2015 года возглавлял Международный Вестминстерский университет в Ташкенте. В разные годы также работал на различных должностях в ООН, ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ, где занимался проблемами развития в области образования и здравоохранения.

Исполнявший обязанности ректора УМЭД Абдужабар Абдувахитов был освобожден от должности.

Бахром Миркасимов. Фото: wiut.uz.

Ректором Международного Вестминстерского университета в Ташкенте постановлением правительства от 17 сентября стал Бахром Равшанович Миркасимов. Ранее он занимал должность проректора по исследованиям и инновациям и главного преподавателя в Вестминстерском университете.