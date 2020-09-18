Узбекистан снимает ограничения, связанные с организацией международного туризма, следует из решения Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом. Туристическим компаниям предоставят льготы для привлечения туристов.

Накануне стало известно, что с 1 октября страна открывает границы и снимает запрет на въезд и выезд авиационным, железнодорожным и автодорожным транспортом с соблюдением карантинных и санитарно-гигиенических правил.

Туристические фирмы при организации поездок группового тура (от 5 до 15 человек, имеющие страховку, которая покрывает лечение различных заболеваний, в том числе COVID-19), должны заранее обеспечить проведение ПЦР-теста для туристов.

Туристы с отрицательным результатом ПЦР-теста не будут отправляться на 14-дневный карантин и проходить тестирование на коронавирус при въезде в Узбекистан.

Если у туриста будут наблюдаться симптомы COVID-19 по прибытии в Узбекистан, он должен пройти ПЦР-тест, экспресс-тест или тест на антитела за свой счет в пунктах пропуска. При положительном результате турист будем помещен на карантин и проходит лечение за свой счет либо возвращается на родину.

Напомним, что в случае заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане иностранный турист, прибывший по программе, организованной отечественной туркомпанией, получит компенсацию в 3000 долларов на лечение в больнице. Однако эта компенсация не распространяется на туристов, которые только въезжают на территорию страны.

«Иностранные туристы должны строго соблюдать все установленные в Узбекистане карантинные и санитарно-гигиенические требования», — отмечается в решении. Обеспечение соблюдения этих требований возложено на туристические фирмы.

Ранее спецкомиссия обнародовала обновленный список стран, рейсы из которых отнесены к «зеленым», «желтым» и «красным», а также уточнила порядок въезда в страну авиационным, железнодорожным и автодорожным транспортом.