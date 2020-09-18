В Узбекистане внедряется порядок согласования тарифов коммунальной сферы с местными кенгашами народных депутатов. Об этом стало известно на совещании под председательством президента в пятницу, сообщила пресс-служба главы государства.

Кроме того, внедряется система подготовки, реализации и мониторинга проектов питьевого водоснабжения и канализации.

В качестве примера приводится ремонт 52 насосов в Алмалыке, благодаря чему совокупные расходы предприятия питьевого водоснабжения снизились на 22%, вдвое сократились издержки на электроэнергию. В результате город круглосуточно и бесперебойно обеспечивается качественной питьевой водой. Полностью решена проблема питьевого водоснабжения и в Гулистане вследствие реализации за последние 3 года соответствующих проектов, следует из сообщения.

С учетом данного опыта Министерству жилищно-коммунального обслуживания поручено согласовать с местными кенгашами 28 новых проектов на следующий год. Также поставлена задача осуществить приемку 360 проектов, которые должны быть завершены в этом году.

Согласно подсчетам, централизованное водоснабжение почти 2000 населенных пунктов нецелесообразно как с технической, так и с экономической точки зрения. В связи с этим водоснабжение таких территорий предпочтительно обеспечить силами частного сектора.

Например, в Узбекистанском районе за счет возведения скважины на основе социального партнерства питьевой водой обеспечены 11 тысяч жителей 6 отдаленных сел. Проект окупился за 2 года, отмечает пресс-служба. Кроме того, в Амударьинском районе построено 8 водоочистных сооружений, а 7 махаллей, в которых проживает более 5000 человек, обеспечиваются чистой питьевой водой. Этот проект окупится за 3 года, говорится в сообщении.

Преимуществом данной системы для частного сектора называется предоставление кредитов на строительство объектов питьевого водоснабжения и закупку оборудования, а также субсидирование государством суммы, превышающей 14% ставки по кредиту.

Кроме того, на совещании подвергнута критике работа по питьевому водоснабжению в 27 районах. Давно устарели 32% существующих 70 тысяч км водопроводов. В результате уровень потерь в них достигает 40−50%. Это почти 500 миллионов кубометров воды в год или в среднем 300 млрд сумов. Кроме того, насосное оборудование и спецтехника на местах нуждаются в ремонте, сообщает пресс-служба.

В связи с этим подчеркнута необходимость начиная со следующего года предусматривать в инвестиционных программах направление 10% выделяемых сфере средств на установку энергосберегающего оборудования и закупку специальной техники для объектов водоснабжения.