Двое человек, включая младенца, погибли, еще четверо, в том числе дети, пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Ахангаранском районе Ташкентской области 17 сентября, сообщила пресс-служба Следственного департамента при МВД.

Примерно в 20:30 водитель грузового автомобиля Hyundai Porter, 35-летний Х. Т. столкнулся с ехавшим по тому же направлению и остановившимся для поворота налево (на разрешенном участке дороги) прицепом трактора Т-28 под управлением 49-летнего Б. У.

Супруга водителя Hyundai Porter, 32-летняя С. Т. от полученных травм погибла на месте происшествия, его 5-месячная дочь Б. Б. скончалась в районной больнице. Сам Х. Т. и его дети — 12-летний Б. Б., 10-летний У. Б. и 7-летний Х. Б. — были госпитализированы с различными телесными повреждениями.

Следственный отдел при районном ОВД возбудил по факту происшествия уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы) Уголовного кодекса, ведется предварительное следствие.