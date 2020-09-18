Появилась хорошая новость для всех, кто хотел бы иметь свой уютный уголок с прекрасным видом на реку Карасу. Компания FDG представляет двухкомнатные квартиры с функциональной планировкой в ЖК Riverside. Квартиры площадью 48,7 кв. м и кухней в 28,2 кв. м расположены со второго по девятый этажи.





Плюсы квартиры:

достаточно просторная — у жильцов будет большая спальня и место для отдыха и встреч с друзьями;

у жильцов будет большая спальня и место для отдыха и встреч с друзьями; интересная планировка: в просторном коридоре легко помещается большой шкаф для вещей, а спальня полностью изолирована;

в просторном коридоре легко помещается большой шкаф для вещей, а спальня полностью изолирована; вместительная кухня-гостиная.

Для кого подойдет квартира

Эта квартира создана для тех, кто предпочитает комфорт. Например, она отлично подходит молодым семьям, которые ждут пополнения в семье. Также она понравится семье с одним ребенком и пожилым людям, которые хотят проводить дни в тишине и спокойствии, близ журчащей реки.





Варианты оформления

Компания FDG подобрала три наиболее стильных варианта оформления кухни и увеличения ее функционала:

1) Угловой гарнитур — функциональный вариант для любого помещения и, тем более, для совмещенного пространства площадью в 28,2 кв. м. Лаконично расположенная кухня оставляет много пространства для гостевой части комнаты.





2) Линейная планировка кухни уместна в квадратном и прямоугольном помещении, но только если рабочая поверхность может оставаться минимальной. Например, для семьи из двух человек, которые мало готовят дома.





3) Барная стойка на небольшой площади может послужить обеденной группой и инструментом зонирования. Это может быть часть полуостровного гарнитура или отдельная столешница.





Стоимость

Компания FDG предлагает гибкие условия для покупки:

При первоначальном взносе 30%: стоимость квартиры — 274,5 млн сумов;

первоначальный взнос — 82,35 млн сумов;

ежемесячные выплаты — 16 млн сумов;

рассрочка на 12 месяцев. При первоначальном взносе 50%: стоимость квартиры — 268,4 млн сумов;

первоначальный взнос — 134,2 млн сумов;

ежемесячные выплаты — 11,2 млн сумов;

рассрочка на 12 месяцев. При первоначальном взносе 70%: стоимость квартиры — 262,35 млн сумов;

первоначальный взнос — 183,7 млн сумов;

ежемесячные выплаты — 6,6 млн сумов;

рассрочка на 12 месяцев. При 100%-й оплате: стоимость квартиры — 253,25 млн сумов.

При покупке квартиры с полной оплатой будущие жильцы могут сэкономить до 21,28 млн сумов. Приобрести квартиру площадью 48,7 кв. м в ЖК Riverside можно в офисе продаж.

Телефон для справок: (+998) 78−150−55−11.

Telegram: t.me/fdguz

Instagram: @fdg_uz

Facebook: fb.com/FirstDevelopmentGroup

На правах рекламы.