Появилась хорошая новость для всех, кто хотел бы иметь свой уютный уголок с прекрасным видом на реку Карасу. Компания FDG представляет двухкомнатные квартиры с функциональной планировкой в ЖК Riverside. Квартиры площадью 48,7 кв. м и кухней в 28,2 кв. м расположены со второго по девятый этажи.
Плюсы квартиры:
- достаточно просторная — у жильцов будет большая спальня и место для отдыха и встреч с друзьями;
- интересная планировка: в просторном коридоре легко помещается большой шкаф для вещей, а спальня полностью изолирована;
- вместительная кухня-гостиная.
Для кого подойдет квартира
Эта квартира создана для тех, кто предпочитает комфорт. Например, она отлично подходит молодым семьям, которые ждут пополнения в семье. Также она понравится семье с одним ребенком и пожилым людям, которые хотят проводить дни в тишине и спокойствии, близ журчащей реки.
Варианты оформления
Компания FDG подобрала три наиболее стильных варианта оформления кухни и увеличения ее функционала:
1) Угловой гарнитур — функциональный вариант для любого помещения и, тем более, для совмещенного пространства площадью в 28,2 кв. м. Лаконично расположенная кухня оставляет много пространства для гостевой части комнаты.
2) Линейная планировка кухни уместна в квадратном и прямоугольном помещении, но только если рабочая поверхность может оставаться минимальной. Например, для семьи из двух человек, которые мало готовят дома.
3) Барная стойка на небольшой площади может послужить обеденной группой и инструментом зонирования. Это может быть часть полуостровного гарнитура или отдельная столешница.
Стоимость
Компания FDG предлагает гибкие условия для покупки:
- При первоначальном взносе 30%:
- стоимость квартиры — 274,5 млн сумов;
- первоначальный взнос — 82,35 млн сумов;
- ежемесячные выплаты — 16 млн сумов;
- рассрочка на 12 месяцев.
- При первоначальном взносе 50%:
- стоимость квартиры — 268,4 млн сумов;
- первоначальный взнос — 134,2 млн сумов;
- ежемесячные выплаты — 11,2 млн сумов;
- рассрочка на 12 месяцев.
- При первоначальном взносе 70%:
- стоимость квартиры — 262,35 млн сумов;
- первоначальный взнос — 183,7 млн сумов;
- ежемесячные выплаты — 6,6 млн сумов;
- рассрочка на 12 месяцев.
- При 100%-й оплате:
- стоимость квартиры — 253,25 млн сумов.
При покупке квартиры с полной оплатой будущие жильцы могут сэкономить до 21,28 млн сумов. Приобрести квартиру площадью 48,7 кв. м в ЖК Riverside можно в офисе продаж.
Телефон для справок: (+998) 78−150−55−11.
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