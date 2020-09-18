Министерство культуры Узбекистана объяснило, почему не контролирует случаи нарушения карантинных требований артистами при проведении свадеб.

В заявлении говорится, что министерство не одобряет подобные действия представителей сферы и поддерживает тот факт, что правила карантина равны для всех без исключений, а к нарушителям принимаются строгие меры.

«Однако каждый гражданин, проживающий в нашей стране, вне зависимости от профессии, имеет определенные права и обязанности. Никто не имеет права контролировать их личную жизнь. В частности, Министерство культуры также не уполномочено вмешиваться в личные дела артистов. У министерства есть утвержденные уставом рамки деятельности, за пределы которых нельзя выходить законодательно», — подчеркивается в заявлении.

На днях «Газета.uz» писала о свадьбе певца Вохиджона Исокова, которая состоялась в Tashkent City с участием более 50 гостей. Исполнитель был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 5 БРВ (1 млн 115 тысяч сумов).

Позже председатель Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам молодежи, культуры и спорта Бахтиёр Сайфуллаев заявил, что артисты, нарушившие карантинные правила при проведении свадеб, не должны отделываться только уплатой штрафа. Он сообщил, что направил соответствующий сенаторский запрос в Министерство культуры.