Прохладная воздушная масса с районов Поволжья будет отступать в субботу с территории республики. Температура воздуха ночью с влиянием антициклона понизится до +8…+11 градусов, а днем — +24…+27 градусов, сообщил Узгидромет.

По большей части территории установится погода без осадков, лишь в ночные и утренние часы по Андижанской, Наманганской, Ферганской областям местами пройдет дождь.

В воскресенье по Узбекистану ожидается ясная погода, повышение температуры воздуха ночью до +10…+15 градусов, днем +25…+30 градусов. По северу республики 19−20 сентября возможно усиление ветра до 15−20 м/с.