Не цифра в календаре делает день особенным и праздничным. Его делают таковым близкие люди, радостные эмоции и место.

Сколько раз человек задумывается, где отметить день рождения или как удивить ребенка или друга? Вроде все есть, но хочется ему подарить что-то особенное и новое — то, что человек никогда не пробовал и не испытывал.

Команда The Magic строит такое место, где праздник будет царить ежедневно круглый год. Каждый уголок в нем будет окутан магией праздника.

В парке Magic City готовятся всевозможные сценарии мероприятий. Каждому понравится, когда за ним приедет специальный тематический автобус и отвезет в страну вечного праздника. Здесь можно будет позавтракать в Лондоне, покататься на аттракционах в Египте, пообедать в Париже, посетить мастер-класс в Италии, а вечером насладиться красивым фонтаном или салютом. Программу можно будет спланировать индивидуально по всем пожеланиям. Такие волшебные эмоции скоро будут доступны в Ташкенте.





Сервис парка готовится быть максимально комфортным, а атмосфера — праздничной даже в будний день.

Жители этой страны будут рады своим гостям и подарят отличное настроение каждому. Они станут лучшими друзьями — отзывчивыми, приветливыми, всегда готовыми прийти на помощь.

В парке будет сложно заблудиться, ведь в каждой части можно будет найти инфокиоски с картой.

А большая удобная стоянка позволит не переживать о том, где оставить машину.

Одним из преимуществом сервиса станет курсирующий по городу автобус, на котором можно будет доехать до парка. По огромной территории самого Magic City закружат гольфкары, чтобы подвозить людей с парковки до нужного места в парке. Для родителей с маленькими детьми появится удобная услуга — аренда колясок. Взрослые смогут наслаждаться прогулкой, пока их чадо мирно спит.

Также здесь будут удобные комнаты «Мать и дитя», а для людей с ограниченными возможностями установят пандусы и специальные дорожки.

Для любителей парка будет разработана система лояльности, которая позволит получать приятные бонусы за каждое посещение.





А своя команда аниматоров удивит посетителей красочными представлениями и костюмированными шоу.

Комфорт, волшебная атмосфера, невиданные ранее развлечения и многое другое будут ожидать своих гостей в Magic City.

По вопросам сотрудничества и аренды можно обращаться по телефону: (+998) 71−202−77−99.

В данный момент парк Magic City находится на стадии строительства.

На правах рекламы.