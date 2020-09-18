Количество зарегистрированных в мире случаев заражения коронавирусом COVID-19 превысило 30 миллионов человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

От осложнений, вызванных коронавирусом, умерло более 943 тысяч человек, выздоровело более 20,3 миллиона.

Больше всего случаев заражения — 6,6 миллиона — зарегистрировано в США. Затем следуют Индия — 5,1 миллиона и Бразилия — 4,4 миллиона.

В Узбекистане за минувшие сутки официально подтверждено 599 случаев коронавируса. Число умерших, по статистике Минздрава, составляет 417.