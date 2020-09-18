В Китабском районе Кашкадарьинской области местная администрация выделила земельный участок лицам, не состоящим в списке нуждающихся семей «темир дафтар» («железная тетрадь»), сообщил Kun.uz. Однако позже издание удалило статью под названием «Темир дафтар» бўйича навбатдаги спектакль. Ролларда яна маҳалла раиси ва туман мутасаддилари" («Очередной спектакль по «железной тетради. В ролях снова председатель махалли и чиновники района»). Материал был опубликован 15 сентября в 21:20 (его прочитали свыше 15 тысяч раз) и сохранился в Google-кэше.





Отмечается, что 7−8 сентября Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации президента организовало для журналистов пресс-тур в Кашкадарьинскую область, чтобы ознакомиться с положением семей, включенных в список «темир дафтар», и оказываемой им помощью.

Среди приглашенных журналистов был и автор удаленной статьи Ильёс Сафаров, который со ссылкой на хокима Китабского района Алишера Закирова сообщил, что в махалле «Яккатут» 81 гражданин был включен в «железную тетрадь» в связи с тяжелыми семейными условиями и потерей дохода во время пандемии коронавируса.

Как отмечается в статьеп, Алишер Закиров рассказал, что между шестью нуждающимися поделили территорию сада площадью 10 га, который считался «неэффективно используемым», для занятия овощеводством. Председатель махалли Баходир Янгибаев сообщил, что «эти лица в ближайшее время будут исключены из списка „темир дафтар“, поскольку теперь у них есть постоянный доход».

Однако при сравнении представленных имен с именами из списка нуждающихся выяснилось, что только один из них состоит в «железной тетради», а статус еще одного остается «спорным».

Ильёс Сафаров написал, что председатель махалли Баходир Янгибаев ответил «расплывчато», указав причиной самих людей и их невежество. «Те, кто сажал здесь картошку, подумали, что тоже находятся в „железной тетради“. Они не поняли», — сказал он.

При этом хоким Алишер Закиров признал, что на самом деле при разделении земли только два человека были в списке нуждающихся. «Когда вы задали вопрос, председатель махалли сказал, что их шестеро. Когда мы изучили этот вопрос, он сказал, что ошибся. Но те люди, которых вы видели на том месте, — все малообеспеченные, но не все включены в „железную тетрадь“», — приводил его слова Kun.uz.

Фото: Kun.uz.

Журналист утверждал, что председатель махалли получил задание от районных чиновников подготовиться с жителями к приезду журналистов заранее. Кроме того, в беседе с ним один из получателей земли сообщил, что не в курсе, состоит ли он в списке нуждающихся, хотя в «железной тетради» он был указан.

При это в статье были указаны и положительные моменты. 80-летняя жительница махалли Норчучук Бегалиева, включенная в «железную тетрадь», сообщила, что регулярно получает продукты питания (муку, масло, гречку, макароны, мясо), а недавно ей вручили 1 млн сумов в виде помощи.

«Газета.uz» обратилась за комментарием в Kun.uz, чтобы узнать причину удаления статьи, однако не получила ответ.

Фото: Kun.uz.

Ранее Kun.uz публиковал аналогичную статью о «спектакле» в Пастдаргомском районе Самаркандской области с участием председателя махалли «Кукони» и прокурора.

Издание сообщало, что председатель махалли Хусниддин Турсунов указал в списке «железная тетрадь» своего сына Достона Тиркашева, который начал заниматься предпринимательством, выращивая в их доме 1000 цыплят. При этом Турсунов отметил, что прокурор Асрор Валиев (руководитель сектора) оказывает содействие его сыну в предпринимательстве.

После выхода статьи министр по поддержке махалли и семьи Рахмат Маматов провел совещание с активом махалли в Пастдаргомском районе по этой ситуации, а председатель махалли написал заявление об освобождении от должности.

Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что прокурору района Асрору Валиеву объявлен выговор.

Напомним, в «железную тетрадь» вносятся семьи из числа уязвимых групп населения, которые могут рассчитывать на денежную помощь от государства через махалли. Список «темир дафтар» формируется председателями махаллей и представителями секторов путем подомового обхода граждан и изучения их материально-бытовых условий, нуждающиеся вносятся в базу данных.

В список входят следующие категории семей: нетрудоспособные лица с инвалидностью и хроническими заболеваниями; одинокие престарелые, вдовы (вдовцы) и нуждающиеся в постороннем уходе; семьи с пятью и более детьми; потерявшие источник дохода из-за карантинных мер; уязвимые, бедные и нуждающиеся в материальной помощи семьи.

Помимо материальной помощи, семьям из списка оказывается содействие в трудоустройстве и занятии предпринимательством.