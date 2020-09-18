Беларусь закрывает границы с Литвой и Польшей и «усиливает границу» с Украиной. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, выступая 17 сентября в Минске на женском форуме «За Беларусь», передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко подчеркнул, что сложившаяся в стране ситуация вынудила вместе с Россией отстроить общую защиту Союзного государства. «Мы не знаем, что они выбросят дальше. Мы понимаем, что в их арсенале осталось совсем немного приемов, прежде чем развязать горячую войну. Поэтому мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с Запада», — сказал он.

Беларусь и Россия, по словам президента, активизировали давно запланированное военное учение, которое проходит в западной части страны — «Славянское братство-2020». Учения «в связи с острой ситуацией» пройдут в два этапа. Второй из них посвятят женщинам, сказал Александр Лукашенко.

Он добавил, что Беларусь не нуждается в признание итогов прошедших президентских выборов другими странами. Ранее Европарламент отказался признавать результаты выборов, призвав Евросоюз ввести санкции против Александр Лукашенко.

«Сегодня подключили еще одну, как они считают, „термоядерную бомбу“. Взорвали в Брюсселе, в столицах. Европарламент, не то Евросовет, подключился к этому и также не признал наши выборы. На этот счет хочу сказать следующее: мы провели выборы по Конституции и законам нашей страны. Мы не нуждаемся ни в каком признании. Выборы состоялись, и они законны», — подчеркнул он.