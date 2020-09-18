Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 сентября провел видеоселекторное совещание по вопросам совершенствования систем питьевого водоснабжения и канализации, ускорения подготовки к осенне-зимнему сезону, сообщила пресс-служба главы государства.

В этом году ожидается холодная зима с температурой воздуха на 2−5 градусов ниже, чем в предыдущие годы, говорится в сообщении. В связи с этим Кабинету Министров поручено принять отдельные нормативные акты по подготовке к сезону в 12 районах Ташкента, Каракалпакстане и областях, исходя из реальной ситуации на местах.

Определены ответственные за организацию подготовки: премьер-министр Абдулла Арипов — в районах Ташкента, его первый заместитель Ачилбай Раматов — в регионах. Отмечалось, что работы необходимо начать прежде всего в 56 районах и городах со сложной ситуацией в этом направлении.

Слева направо: Танзила Нарбаева, Нурдинджон Исмаилов, Ачилбай Раматов и Джамшид Кучкаров. Фото: пресс-служба президента.

На совещании поставлена задача завершить до 1 ноября подготовку к сезону более 3 тысяч нуждающихся в ремонте многоэтажных домов; в 131 объекте социальной сферы выполнить капитальный ремонт, а в 3 тысячах объектах — текущий. Рассмотрена готовность медицинских и образовательных учреждений к сезону.

Кроме того, с учетом необходимости на предстоящий осенне-зимний период 6 миллионов тонн угольной продукции определены меры по заготовке резервов и доставке угля. Отмечалось, что для удешевления этого энергоресурса важно предоставить скидки предпринимателям-импортерам на железнодорожные перевозки угля.

Генеральной прокуратуре дано указание предупреждать случаи необоснованного завышения цен на уголь, спекуляции и хищения.

Акционерному обществу «Худудгазтаъминот» поручено поставить 385 тысяч тонн сжиженного природного газа в районы с недостаточным доступом к природному газу.

Ожидается, что в этом сезоне спрос на электроэнергию возрастет на 7,5% по сравнению с прошлогодним. Подчеркнута важность обеспечения тепловых электростанций природным газом и мазутом, ремонта линий электропередач, подстанций и трансформаторов для стабильной работы сетей.