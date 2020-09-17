Водохранилища Тудакуль и Куйимазар, расположенные в Кызылтепинском районе Навоийской области Узбекистана, включены в список водно-болотных угодий мирового значения, охраняемых Рамсарской конвенцией, сообщила пресс-служба Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.

«Это большое водно-болотное угодье, общая площадь которого составляет почти 32 тысячи га, служит важным промежуточным пунктом для перелетных птиц вдоль Центрально-Азиатского пролетного пути, среднегодовая численность которых превышает 40 тысяч в течение последних 5 лет», — говорится на сайте информационной службы по Рамсарским угодьям.

По данным службы, на территории водохранилища зарегистрировано около 229 видов птиц, включая относящуюся к исчезающим видам белоголовую утку (Oxyura leucocephala). Там также обнаружены джейран (Gazella subgutturosa), считающийся уязвимым видом, и амударьинский большой лопатонос (Pseudoscaphirhynchus kaufmanni), который находится на грани исчезновения.

Для справки: Рамсарская конвенция, или Конвенция о водно-болотных угодьях была принята в феврале 1971 года в иранском городе Рамсаре. На сегодняшний день ее участниками являются более 170 государств.

В базу данных Рамсарского списка по Узбекистану также внесены озеро Денгизкуль (2001 год) и Айдаро-Арнасайская система озер (2008 год). Территория вблизи озера Тузкан, входящего в Айдаро-Арнасайскую систему озер, была выбрана площадкой для размещения атомной электростанции.