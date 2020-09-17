Председатель Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам молодежи, культуры и спорта Бахтиёр Сайфуллаев сообщил о направлении сенаторского запроса в Министерство культуры касательно свадеб представителя группы Bravo Ахмада Темирова и певца Вохиджона Исакова.

«Конечно, поздравляю наших молодых людей, вступивших на порог семейной жизни. Но в то время, когда чума коронавируса все больше проявляет свою силу, а случаи заражения растут изо дня в день, правильно ли собирать более 30 гостей на свадьбу в нарушение норм карантина и тем самым подвергать опасности здоровье и жизнь наших близких?» — задался вопросом он.

Сенатор указывает, что более десятка артистов, пришедших поздравить своих коллег, а также около сотни гостей забыли, что значит сохранять социальную дистанцию и носить маски.

«Мы знаем, что Ахмад Темиров и Вохиджон Исаков были привлечены к ответственности в установленном порядке, но такие действия не должны привести к ошибочному выводу о том, что устраивая подобные свадьбы, нарушая порядок и правила, можно легко отделаться заплатив штраф. Более того, никто не может гарантировать, что такие действия не приведут к распространению инфекции», — считает Бахтиёр Сайфуллаев.

По его словам, представитель сферы искусства должен быть более цивилизованным, и при необходимости, подавать пример молодежи, внося свой весомый вклад в совершение добрых дел и начинаний в обществе.

«Мне кажется, люди, сознательно игнорирующие порядок и правила, не должны отделываться лишь уплатой определенного штрафа. Безразличие к правилам, установленным в обществе, к жизни людей должно расцениваться как неуважение к памяти и труду сотен наших военных врачей, соотечественников, отдавших свои жизни в борьбе с этим невидимым врагом», — председатель Комитета Сената по вопросам молодежи, культуры и спорта.

Эстрадный исполнитель Вохиджон Исоков, сыгравший свадьбу в Tashkent City, привлечен к ответственности по статье 54 КоАО и оштрафован на 5 БРВ (1 млн 115 тысяч сумов). Такая сумма назначается за нарушение части 1 статьи — отсутствие масок. Всего с начала пандемии в Узбекистане за нарушение правил карантина к ответственности привлекли свыше 619 тысяч граждан.