В социальных сетях распространились фотографии и видеозаписи со свадьбы певца Вохиджона Исокова, которая состоялась в Tashkent City. Пользователи отмечали, что на мероприятии присутствовало более 50 гостей, что является нарушением все еще действующих карантинных требований. В ГУВД Ташкента заявили, что такие случаи недопустимы в условиях опасности распространения коронавирусной инфекции.

Из сообщения ГУВД следует, что 32-летний артист был привлечен к административной ответственности по статье 54 (нарушение правил борьбы с эпидемиями) Кодекса об административной ответственности, и ему был назначен штраф в размере 5 БРВ (1 млн 115 тысяч сумов).

Для справки, согласно КоАО, штраф в размере 5 БРВ назначается в случае нарушения части 1 статьи 54 — нахождение в общественных местах без маски в условиях карантина вопреки специальным требованиям уполномоченного органа. Вторая часть статьи — нарушение обязательных правил, установленных в целях предупреждения возникновения или распространения карантинных и других опасных для человека инфекций, — влечет наложение штрафа на граждан от 20 до 30, а на должностных лиц — от 30 до 50 БРВ.

Пресс-служба ГУБДД МВД, между тем, сообщила, что за прошедший период было выявлено 619,1 тысячи граждан, нарушивших карантинные правила. По состоянию на 15 сентября зафиксировано 1,175 миллиона правонарушений, в среднем за день оформлялось около 600−650 административных нарушений. За этот период на штрафстоянки было отправлено более 155,8 тысячи автомобилей. Кроме того, в отношении 100,5 тысячи граждан за нарушение правила карантина были приняты меры по части 1 статьи 54 КоАО, а в отношении 26,9 тысячи — по части 2.

Только в столице за хождение без масок оштрафовано 78,5 тысячи граждан, при этом более 20 тысяч транспортных средств было оформлено за нарушения карантинных требований. На штрафстоянку было отправлено 9000 автомобилей.

Ранее с критикой по поводу помещения автомобилей на штрафстоянку за нарушение правил карантина выступали депутаты. Расул Кушербаев высказывал мнение о нарушении сотрудниками органов внутренних дел законодательства. Кадыр Джураев заявлял, что в законодательстве за каждое правонарушение предусмотрено одно наказание, и двойное наказание — в виде штрафа и задержания автомобиля — это нарушение принципа справедливости.

В июне Мирабадский районный административный суд Ташкента прекратил административное дело в отношении водителя, которому был назначен штраф в 4,46 млн сумов за езду без разрешительного стикера (по части 2 статьи 54 КоАО). Удержание его автомобиля на штрафстоянке признали незаконным.