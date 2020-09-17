Сегодня автомобильный рынок Узбекистана находится на заметном подъеме, который было трудно представить еще несколько лет назад. Помимо широкой дилерской сети UzAuto Motors, в республике уже открылись официальные дилеры ведущих мировых автопроизводителей, таких как Mercedes-Benz, BMW, Audi, Toyota, Hyundai и многих других.

В июле в ряды представленных в Узбекистане автопроизводителей вступил и Volkswagen с тремя моделями легкого коммерческого транспорта Caddy. Крупноузловая сборка автомобилей будет налажена в 2021 году на мощностях Джизакского автомобильного завода под контролем немецких специалистов. А с 2022 года здесь запустят полный цикл производства автомобилей, включая сварку, окраску и сборку.





Volkswagen планомерно работает над расширением дилерской и сервисной сети. Так, в сентябре открылся второй дилерский центр бренда в Ташкенте. Он расположился в уже полюбившемся многим автосалоне Driver’s Village на ТКАД близ авторынка «Сергели».

Эту локацию, без сомнения, уже можно назвать «улицей автосалонов», что делает ее в чем-то похожей на знаменитое шоссе шейха Зайда в Дубае, где на участке протяженностью в несколько километров сосредоточены крупные автосалоны премиальных брендов. В столице на этом участке ТКАД уже открыты дилерские центры Mercedes-Benz, KIA Motors, Bestune, UzAuto Motors, а также вскоре планируется открытие автосалонов Lada, Renault, Škoda, Lexus, Haval и BAIC.





Новый дилерский центр Volkswagen в автосалоне Driver’s Village продолжает традиции знаменитого немецкого бренда. Это светлое и просторное помещение со строгим, но весьма функциональным дизайном, где ничто не будет отвлекать от главного — нового автомобиля.

Volkswagen Caddy представлен в автосалоне в трех видах комплектации:

грузовой Cargo с короткой базой и грузоподъемностью до 750 кг;

грузопассажирский Kombi;

пассажирский Trendline (от 2 до 7 мест).





Стартовые цены Volkswagen Caddy в зависимости от комплектации:

Cargo — 172,1 млн сумов;

Kombi — 190 млн сумов;

Trendline — 221,9 млн сумов.





Сотрудники Driver’s Village являются высококвалифицированными профессионалами, способными решить любую проблему с автомобилем покупателя. Консультанты автосалона отлично разбираются во всех нюансах покупки, регистрации и оформления автомобилей. Driver’s Village выстраивает взаимоотношения с клиентами на основе добропорядочности, профессионализма и индивидуального подхода.





Получить подробную информацию можно по телефону: (+998) 71−200−70−70

Адрес дилерского центра Volkswagen: Ташкентская область, Зангиотинский р-н, Узгариш К.Ф.Й., ТКАД, автосалон Driver’s Village.

Ориентир: Авторынок «Сергели»

Режим работы: 09:00−18:00

Сайт: driversvillage.uz

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