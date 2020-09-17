Компания Dream City продолжает знакомство с особенностями и функциональными удобствами коммерческих зон проекта Seoul Mun.

Seoul Mun («Сеульские ворота») — это особое пространство для развития бизнеса и организации досуга и отдыха на набережной канала Бурджар в центре Ташкента. Трехуровневые террасы вдоль канала представлены разноплановыми коммерческими зонами.





Вниманию предпринимателей предлагаются пять основных видов помещений:

Малый формат общественного питания (food & beverage light) — предполагает размещение точек фастфуда, небольших кафе, закусочных, кондитерских, кофеен, гастробутиков и прочих. Квадратура помещений варьирует от 62 до 180 кв. м. Средний и крупный форматы общепита (food & beverage heavy) — предназначены для больших ресторанов и крупных сетевых кафе. Отличительной особенностью является большая площадь помещений и террас с прекрасным видом на канал — от 89 до 154 кв. м. Категория может быть также использована в качестве крупного салона красоты, химчистки, офиса финансового учреждения, представительства и другого. Универсальные точки продаж (line store) — представлены широким выбором разнообразных коммерческих зон с площадью от 18 до 188 кв. м. Они могут быть рекомендованы в качестве бутиков, шоу-румов, магазинов косметики и парфюмерии, товаров для дома и электроники, развития сферы услуг и так далее. Якорные магазины (anchor store) — это наиболее крупный формат розничной торговли. Чаще всего именно такие магазины формируют основной трафик посетителей. Торговая площадь составляет от 284 до 312 кв. м. Данный формат рекомендован для крупных универмагов, продуктовых магазинов, центров розничной торговли. Зоны досуга и отдыха (leisure) — эта категория предназначена для организации точек развлечения: игровых площадок, квест-румов, боулинга, детских зон, аттракционов, игровых автоматов и многого другого. Площадь данных помещений — от 13 до 289 кв. м.





Seoul Mun предлагает качественно новый уровень шопинга, досуга и развлечений. Этому во многом способствует расположение у воды в окружении обширной зеленой территории — более 31 тысячи кв. м.

Вне зависимости от типа выбранного помещения и вида предпринимательской деятельности все клиенты и посетители Seoul Mun получат гарантированное удовольствие от атмосферы.

Открыты продажи помещений на юго-западном побережье Seoul Mun. В офисе компании можно детально ознакомиться со всеми особенностями проекта на примере его масштабной модели.





Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Офис продаж работает ежедневно без выходных, с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: seoulmun.uz

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