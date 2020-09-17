Генеральная прокуратура Узбекистана прокомментировала сообщение о внезапной смерти ученицы 9-го класса школы №11 Шараф-Рашидовского района Джизакской области во время занятий.

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе Генпрокуратуры, смерть Ш. С. (2005 г. р.) наступила 16 сентября примерно в 10:10. Девочка облокотилась о подоконник и потеряла сознание. Согласно собранным первичным документам, у девушки отсутствовали хронические заболевания, а на ее теле не обнаружены какие-либо телесные повреждения.

В настоящее время районная прокуратура проводит доследственную проверку по данному инциденту. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По предварительным данным, девушка скончалась от резкого наступления дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. Следствие продолжается.