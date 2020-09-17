Глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж намерен уйти в отставку и передать свои полномочия органу исполнительной власти до конца октября. Об этом он заявил в видеообращении, сообщило издание РБК. Объявление прозвучало на фоне массовых протестов в Триполи, участники которых недовольны экономической обстановкой и коррупцией в стране.

Как отметил премьер-министр, это время необходимо для того, чтобы комитет по межливийскому диалогу успел завершить все необходимые процедуры. Он призвал комитет сыграть определяющую роль в формировании состава исполнительной власти для обеспечения ее мирной передачи.

Фаиз Саррадж подчеркнул, что для того, чтобы он принял окончательное решение об отставке с поста главы ПНС, которое было признано мировым сообществом, переговорщики до указанного им дедлайна должны договориться о формировании нового президентского совета и нового правительства.

Фаиз Саррадж занимает пост главы ПНС Ливии с 31 марта 2016 года. ПНС было сформировано при посредничестве ООН в 2015 году для стабилизации страны и базируется в Триполи, но контролирует не всю ее территорию. Восточная часть государства находится под контролем Ливийской национальной армией, которую возглавляет маршал Халиф Хафтар.