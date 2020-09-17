Техника становится умнее с каждым днем. Еще недавно все поражались возможностям смартфонов, и вот уже умные дома выполняют любую команду хозяина. Но мечты о смарт-гаджетах могут так и остаться мечтами, если не сделать шаг навстречу будущему.

Один Samsung хорошо, а два — лучше. Именно поэтому покупатели телевизора Samsung QLED или UHD получат второй в подарок.





Как легко выйти за привычные рамки

Телевизор Samsung с технологиями QLED и UHD переворачивает с ног на голову представление о телевизоре. Современные приложения, любимые каналы и передачи с разрешением 4K, новинки киноиндустрии и старые киноленты теперь собраны в одном устройстве. Еще больше интерактива с установленными в телевизоре приложениями Allplay и ITV.

Изображение до мельчайших деталей даже в самых ярких и темных сценах теперь доступно с технологией High-Dynamic Range (HDR). Эффект полного погружения особенно ощутим во время телепутешествий в далекие страны, на экзотические острова и лазурные берега.

Трудно делить с кем-то такую «прелесть». Поэтому предложение Samsung особенно привлекательно. Покупка одного телевизора Smart TV подарит семье второй телевизор — домочадцы оценят.





Samsung Smart TV в подарок: как получить два телевизора

В акции от Samsung «Smart TV в подарок!» участвуют следующие модели телевизоров, произведенные в Узбекистане:

55″ Q60R 4K Smart QLED TV (QE55Q60RAUXCE);

65″ Q60R 4K Smart QLED TV (QE65Q60RAUXCE);

75″ RU7100 4K Smart UHD TV (UE75RU7100UXCE).

Покупатели этих моделей получат в подарок второй телевизор — Samsung SMART TV (UE32N5300BUCCE) на месте покупки. Такое приобретение коренным образом меняет планы на уикенд. Телевизор с внушительным экраном для семейных просмотров и еще один — для уединенных вечеров вдвоем. Каждый покупатель остается в выигрыше.

Акция действует с 9 сентября до 15 октября по всему Узбекистану.

Дополнительную информацию об акции можно узнать по ссылке.

Количество подарков ограничено.

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