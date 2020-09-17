Участники экономического сотрудничества Узбекистана и России в условиях пандемии ищут новые точки роста и взаимопроникновения. Бизнес-миссия государственной корпорации развития ВЭБ.РФ привезла в Ташкент свои предложения — в рублях и урбанистике.

Кроме главы корпорации Игоря Шувалова, в состав бизнес-миссии вошли руководители ведомств и топ-менеджеры ряда компаний: «КАМАЗ», «Трансмашхолдинг», «ЛАНИТ», Газпромбанк.

«У нас сейчас будет создан отдельный координационный совет, который займется мониторингом реализации всех проектов и договоренностей (с Россией — ред.)», — сказал вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков в ходе выступления на круглом столе в рамках бизнес-миссии. По его словам, совет возглавит премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Вице-премьер уточнил, что подготовлен проект постановления президента Шавката Мирзиёева о создании совета. «У нас такого формата нет ни с кем из наших партнеров. По принципу „одно окно“ для наших российских партнеров мы организуем работу», — добавил он.

По данным Министерства инвестиций и внешней торговли, вложения российских компаний в узбекистанскую экономику к настоящему времени составили около 9 млрд долларов. В настоящее время ведомства и компании двух стран прорабатывают еще более 100 совместных проектов общей стоимостью 5,8 млрд долларов.

Долларовые показатели российских партнеров, безусловно, радуют. Однако последние годы в Москве активно ищут замену «всемирному озеленению» денежных потоков, предлагая своим партнерам активизировать взаиморасчеты в национальных валютах. Вот и в этот раз миссия ВЭБа была сосредоточена именно на этом важном для себя вопросе.

Игорь Шувалов напомнил, что на расширенном заседании глав правительств Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте в 2019 году страны-участницы поддержали предложения о необходимости перехода на расчет в национальных валютах.

Одним из важных итогов визита можно считать соглашение Национального банка ВЭД Узбекистана и ВЭБа об основных условиях использования системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России о взаимных операциях. По сути, речь идет о подключении крупнейшей отечественной финансовой структуры к российскому аналогу SWIFT, созданному в ответ на риски возможного отключения банков РФ от главной международной системы.

«В настоящее время на разной стадии проработки находится целый ряд проектов по финансированию поставок российской высокотехнологичной продукции в Узбекистан. Рублевое финансирование данных поставок — основной среди рассматриваемых способов расчетов», — сказал Шувалов в ходе мероприятий бизнес-миссии. В корпорации уже «сконвертировали» портфель предложений: при участии ВЭБ и Российского экспортного центра (входит в структуру госкорпорации) сегодня реализуется 15 проектов общей стоимостью 63 млрд рублей, на рассмотрении находится еще 19 проектов на 542 млрд рублей.

Впрочем, участники встречи концентрировались не только на финансовых и валютных выкладках. Отдельной темой в обсуждениях оказались вопросы обустройства городской среды в Ташкенте. «В этом смысле мы бы хотели, что те компетенции, которые работают, например, в Москве, предложить столице Узбекистана, где, это возможно», — отметил Шувалов.

Интерес главы ВЭБа к урбанистике в Ташкенте не случаен. Два года назад российские СМИ сообщили, что госкорпорация стала стратегическим партнером КБ «Стрелка». Тогда проект в центре Ташкента остался реализованным не до конца. Возможно, теперь, если стороны вновь договорятся продолжить эксперименты — уже под более надежным финансовым крылом ВЭБа — улучшение городской среды в столице Узбекистана продолжится.