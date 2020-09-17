Следуя всем мировым трендам и отмечая свою годовщину в Узбекистане, 8 сентября Oriflame провел первую международную онлайн-конференцию. Для этого была создана специальная удобная платформа, на которой слушатели могли выбрать интересующую тему, перемещаясь по комнатам, находясь в удобной для себя локации.

Первая часть события была разделена на три темы:

Мастер-класс от официального визажиста и стилиста Орифлэйм стран СНГ Алены Терещенко и Романа Белоснежного. Имидж красивого и здорового человека вместе с Oriflame. Бизнес-возможности от ведущих представителей компании.

Роман выступал из своей дизайнерской мастерской, откуда он рассказал про глобальные тренды в стиле. Он отметил, что на моду влияют не только события в мире, политике, но и перемены в отношениях между людьми.

Защита экологии, многофункциональность аксессуаров и разумное потребление — три основных тренда современности. Oriflame следует модным тенденциям, создавая платки и украшения из переработанных материалов и выпуская гармоничные по стилю украшения, которые можно комбинировать между собой.

Затем с мастер-классом по созданию смоки-макияжа выступила Алена Терещенко. Из просторной студии Алена за 15 минут показала на себе универсальный макияж и поделилась актуальными тенденциями в сфере бьюти, указав моду на густые и пушистые брови и натуральность.

Как и в аксессуарах, тренд на многофункциональность отражается и в макияже. Поэтому его визажист выполняла кремовыми стиками Oriflame из обновленной линейки The One. Эти продукты универсальны — их можно использовать на любой части лица. Напоследок Алена добавила, что неотъемлемой частью образа является макияж — он завершает внешний вид, делая его гармоничным.

Сторонники wellness-индустрии могли присоединиться ко второй комнате. Эксперт по здоровому и осознанному образу жизни Анастасия Фурка рассказала все про wellness-раздел и его философию. В ее основе лежит общее понимание физического, духовного и ментального благополучия здоровья. Анастасия подчеркнула, что за wellness-продукцию в компании отвечают диетологи, нутрициологи, биологи и токсикологи. Гордостью раздела является сотрудничество с мировыми учеными, один из которых — кардиоторакальный хирург Стиг Стен.





Позже к эфиру подключилась Анна Дашкова, директор по поддержке продаж средств по уходу за кожей. Слушатели могли узнать историю появления компании и исследования старения кожи Age reflect, благодаря которому был создан бренд Novage с омолаживающей косметикой.

Анна также рассказала об этапах создания продукции и подчеркнула, что она проходит клинические тестирования.





За вдохновляющими спикерами последовала торжественная речь генерального директора Oriflame Екатерины Мамедовой. Она напомнила о достижениях компании за год работы в Узбекистане: открытии концептуального центра, мегафоруме в Humo Arena и сотрудничестве с партнерами компании.

В конференции приняли участие и «Золотые» исполнительные директора Махфуза Назарова и Рустам Габитов — предприниматели с тремя высшими образованиями. Для Махфузы и Рустама компания выступила в роли надежного бизнес-партнера. Присоединяясь к сообществу влюбленных в красоту, экономисты опирались на 50-летний возраст компании, страну ее происхождения и возможность стабильного заработка от 10 млн до 10 млрд сумов за год.





Директор по научным исследованиям и инновациям Oriflame Global Ален Мавон назвал причины плохого состояния кожи. Также он дал советы по гармоничному уходу за телом и рассказал о преимуществах косметики Oriflame, продлевающей молодость кожи.

На протяжении всей конференции спикеры заряжали зрителей живой энергией, рассказывая о преимуществах работы в Oriflame, достижениях и возможности дополнительного заработка.

В завершении конференции Екатерина Мамедова поделилась планами, в числе которых расширение зоны доставки, введение новых типов оплаты, расширение ассортимента, выход на рынок Узбекистана с новой линейкой — продуктами для здорового образа жизни.

В завершении конференции для зрителей выступила группа Kuk Choy, задав настроение на весь день.





Для желающих быть на одной волне с Oriflame, выглядеть и чувствовать себя красиво, при этом хорошо зарабатывая, компания объявляет о бьюти-марафоне. Он пройдет с 21 сентября по 12 октября. В течение этого времени зрителей будут ждать мастер-класс от визажиста, выступление wellness-последователя Анастасии Фурка, психолога из Узбекистана, а также эксперта в области спорта. В конце марафона за успешное выполнение заданий участников будут ждать призы в виде смартфонов, косметики Oriflame и ноутбука.





Следить за новостями Oriflame и самом бьюти-марафоне можно на странице компании в Instagram. Регистрация на марафон стартует 18 сентября.

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