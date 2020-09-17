Ученица 9-го класса школы №11 Шараф-Рашидовского района Джизакской области скончалась во время занятия в первый день учебного года, сообщила программа Zamon телеканала Sevimli.

По словам учительницы Дильдоры Худайбердиевой, инцидент произошел на уроке информатики, который был третьим по расписанию.

«Во время урока все были активными, а девочка — не очень. Она просто конспектировала. За 15 минут до звонка услышали звук падения. Оказалось, что ученица потеряла сознание… Мы вывели учеников из класса и позвали медсестру», — заявила она.

Заместитель директора школы Дильноза Хатамова отметила, что 14−16 сентября ни у одного ученика школы не была выявлена повышенная температура, в том числе и у ученицы 9 «В» класса, которая чувствовала себя хорошо.

В тот день врачи сельского врачебного пункта «Хавасик» находились в школе для вакцинации первоклассников. Они оказали ей первую помощь, но спасти не смогли.

«Я проверил жизненные показатели пациентки. Но признаков жизни не было. Несмотря на это, проводил сердечно-легочную реанимацию в течение 15 минут, но у нее не восстановились признаки жизни. Согласно указаниям, мы также сделали наружный массаж сердца и искусственное дыхание, оказав первую помощь. Несмотря на 15-минутную помощь, у пациента не появились признаки жизни», — рассказал медработник Шахбоз Усманов.

Ведется расследование причин смерти девочки, назначены экспертизы.