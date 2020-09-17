В Узбекистане планируется разрешить снимать и использовать изображения госслужащих, которые сделаны в процессе выполнения ими своих служебных обязанностей, без их согласия. Об этом сообщило Министерство юстиции со ссылкой на директора Исследовательского института правовой политики при Минюсте Аъзам Мадаминов.

Речь идет о нововведениях в проекте Гражданского кодекса в новой редакции, которые предусматривают введение отдельной статьи, направленной на обеспечение защиты права граждан на изображение.

Ранее в социальных сетях и СМИ это предложение было воспринято как мера защиты изображений государственных служащих, что Аъзам Мадаминов назвал «мисинформацией». Чтобы устранить недопонимания он прояснил вопросы, связанные с получением согласия гражданина на съемку и использование его изображения.

Согласие на съемку и использование изображения и исключения

Согласно предлагаемой статье Гражданском кодексе под названием «Защита права на изображение гражданина», для съемки и использования изображения гражданина (фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, на которых он изображен) требуется согласие этого гражданина, а если гражданин является несовершеннолетним или недееспособным — согласие его законных представителей, а в случае его смерти — согласие его детей, мужа (жены) или родителей.

То есть, как правило, для использования фото или видеоизображения любого гражданина потребуется его согласие.

Вместе с тем, из этого общего правила будут следующие исключения, то есть исключительные случаи, когда для съемки и использования изображения гражданина согласие не требуется:

1. Для использования изображения гражданина в государственных или общественных интересах согласие не требуется. К такому использованию относятся использование изображения в целях борьбы с правонарушениями, обеспечения государственной безопасности, объявления лица в розыск в связи с совершенным преступлением или пропажей без вести, использование изображений государственных и общественных деятелей, видных представителей науки, культуры и других сфер в целях распространения информации, представляющей большой интерес для общества, а также использование изображений государственных служащих, которые сделаны в процессе выполнения ими своих служебных обязанностей.

Иными словами, если съёмка и использование изображения осуществляются не в личных, а государственных и общественных интересах, в том числе при съемке государственных служащих в процессе выполнения ими служебных обязанностей, согласие не требуется (пример из действующего законодательства — постановление Кабинета Министров от 1 декабря 2018 года №975, которым участникам дорожного движения предоставлено право фиксировать взаимоотношения с сотрудником ДПС на принадлежащие ему соответствующие аудио-, фото- и видеоустройства).

2. Для использования изображения гражданина из массовых мероприятий (концерты, праздничные гуляния и др.) и общественных мест (объекты общественного питания, торговли и обслуживания, учебные заведения, зоопарки, парки, улицы и другие общественные места) согласие не требуется, при условии что изображение используется только в целях демонстрации общих процессов в указанных местах.

То есть, для съемки лица на массовых мероприятиях или в общественных местах и использования данного изображения согласие не требуется. При этом единственным условием является то, что изображение гражданина не должно быть основным объектом;

3. Согласие также не требуется в случаях, когда целью съемки и (или) использования изображения гражданина является защита прав этого гражданина, если гражданин позировал за плату и изображение используется для целей этой съёмки, а также в случаях использования изображения, опубликованного самим гражданином в общедоступных источниках.

Ответственность

Аъзам Мадаминов подчеркивает, что ответственность за нарушение требования о получении согласия гражданина на съемку и использование его изображения носит гражданско-правовой характер, поскольку возникает из гражданско-правовых отношений. Другими словами, не преследуется цель ввести административную или уголовную ответственность.

Гражданин, изображение которого использовано без его согласия, будет вправе потребовать от другой стороны: удаления своего изображения из соответствующего носителя (памяти фотоаппарата, камеры, мобильного телефона и другого оборудования), средств массовой информации, сети интернет и рекламных материалов;

уничтожения и изъятия из оборота предметов, содержащих его изображение.

В случае невыполнения этих требований гражданин (если гражданин является несовершеннолетним или недееспособным — его законный представитель, если гражданин умер — его дети, муж (жена) или родители) сможет обратиться в суд с заявлением о принуждении к исполнению вышеуказанных требований, а также о взыскании причиненного материального ущерба и морального вреда. При этом заявителю придётся доказать обстоятельства, на которые он ссылается, в том числе факт причинения ему материального ущерба и морального вреда.

Зарубежный опыт

Требование о получении согласия лица на использование его изображения существует в развитых странах, отмечает Аъзам Мадаминов. Например, Регламент Европейского союза (EU) 2016/679 (вступил в силу 25 мая 2018 года) устанавливает, что обработка (сбор, запись, использование, а также раскрытие путем передачи, распространения или иным способом, делая их доступными) персональных данных является законной только тогда, когда субъект данных дал согласие на обработку своих персональных данных для одной или нескольких конкретных целей. Согласно регламенту, изображение человеческого лица также относится к персональным данным.

Из стран СНГ в качестве примеров можно привести Россию и Казахстан. Статьей 152.1 Гражданского кодекса РФ установлено, что распространение и использование изображения гражданина может осуществляться только с согласия гражданина. После смерти гражданина его изображение может использоваться только с согласия детей и пережившего супруга, а при их отсутствии — с согласия родителей.

Согласно статье 145 Гражданского кодекса Казахстана, никто не имеет права использовать изображение какого-либо лица без его согласия, а в случае его смерти — без согласия наследников. Опубликование, воспроизведение и распространение изобразительного произведения (картина, фотография, кинофильм и другие), в котором изображено другое лицо, допускается лишь с согласия изображенного, а после его смерти — с согласия его детей и пережившего супруга. Такого согласия не требуется, если это установлено законодательными актами, либо изображенное лицо позировало за плату.

Заключение

В связи с развитием ИКТ и увеличением количества пользователей интернета вопрос обеспечения защиты изображения гражданина становится очень актуальным. В социальных сетях встречается много случаев распространения информации с использованием изображений граждан, иногда порочащей честь и достоинство гражданина. В результате возникают различные необязательные конфликты.

Статьей 99 действующего Гражданского кодекса предусмотрено, что право гражданина на изображение не отчуждается, не передается иным способом и подлежит защите. Однако в кодексе не определены пределы неприкосновенности права на изображения. Включение в кодекс отдельной статьи, направленной на обеспечение защиты права на изображение, осуществляется для восполнения этого правового пробела и обеспечения защиты прав на изображение всех граждан, подчеркнул Аъзам Мадаминов.