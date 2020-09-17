Утром 17 сентября почти одновременно произошел пожар в двух кафе в Мирабадском и Чиланзарском районах Ташкента, сообщила пресс-служба МЧС.

По данным министерства, загорелись кафе «Бухара» на ул. Нукусская, 10 и кафе Bistroff на пересечении улиц Бунедкор Шох и Чопонота.

В тушении пожаров были задействованы восемь единиц пожарной техники и две автостремянки Управления по чрезвычайным ситуациям Ташкента. Огонь повредил площадь около 190 кв. м., пожарным удалось сохранить 430 кв. м.

Сведений о погибших и пострадавших не поступало. Причины пожара выясняются.