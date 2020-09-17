Европейский парламент принял в четверг резолюцию о ситуации в Беларуси. За документ проголосовали 574 парламентария, 37 высказали против, 82 — воздержались. Об этом говорится на сайте Европарламента.

В резолюции говорится, что Европарламент отвергает результаты президентских выборов в Беларуси 9 августа и не признает Александра Лукашенко президентом по истечении его нынешнего срока полномочий.

Депутаты Европарламента приветствовали Координационный совет оппозиции Беларуси как «временное представительство людей, требующих демократических изменений».

Парламентарии также призвали Евросоюз ввести санкции против группы лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов в Беларуси, включая президента Александра Лукашенко.

Члены парламента также решительно осудили массовые аресты мирных демонстрантов и журналистов в стране.

Резолюция носит рекомендательный характер и необязательна к исполнению институтами Европейского союза, но служит для них политическим ориентиром.