16 сентября в социальных сетях появилось множество сообщений от жителей разных районов Ташкента, которые жаловались на отключения электричества и некорректную работу автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ).

Пользователи сообщают, что энергоснабжение в основном было отключено у тех, кто имел задолженность, но среди оставшихся без электричества оказались и те, у кого была предоплата. В районных подразделениях энергосбыта образовались большие очереди. У многих людей, внесших оплату, электричество не восстанавливалось несколько часов.

«Работники энергосбыта не могли ответить ни на один вопрос, не пускали людей внутрь и не отвечали на телефонные звонки», — написала одна из пользовательниц Facebook.

«Коммунальные службы, кроме того, что вы умеете кошмарить людей даже в карантин, отключать им свет, вынуждая собираться толпами у ваших дверей и подвергая людей смертельной опасности, вы можете элементарно предоставить нам оплаченную нами услугу!!!» — спросила она.

«На счету есть 160.000 сум. Телефоны не отвечают пол дня. Что делать?» — пишет другая жительница столицы.

«Оплатили свет, закинули 60000 сум. Света нет! Дозвонилась,. ответили „система не работает“», — говорится в другом сообщении.

«Газета.uz» обратилась за разъяснением в пресс-службу компании «Региональные электрические сети». Там отметили, что на сегодняшний день задолженность населения Узбекистана за электричество составляет 2,33 трлн сумов. Система АСКУЭ, поэтапно расширяемая по стране, автоматически отключает от энергоснабжения должников. 16 сентября по стране 58217 потребителям было отключено электричество за долги в общем размере 8,92 млрд сумов.

Как отметили в компании, АСКУЭ столкнулась с повышенной нагрузкой при одновременной обработке массовых запросов на отключение и переподключение, в связи с чем произошла задержка в 4−5 часов для восстановления работы системы. Это стало основной причиной несвоевременного восстановления энергоснабжения потребителям, оплатившим долг. В настоящее время подключение потребителей к сети продолжается.

«Во избежание перебоев в подаче электроэнергии в будущем, уважаемые потребители, просим своевременно производить оплату за потребленную электроэнергию», — призвали в компании.

14 сентября на совещании под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева сообщалось, что на полноценное внедрение автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии и природного газа в Узбекистане выделяется 1,2 млрд долларов. Однако результативность и отдачу от этих средств невозможно обеспечить одной лишь установкой счетчиков, заявил президент, поручив создать целостную онлайн-систему контроля и учета энергоресурсов.

Сейчас по стране установлено почти 4 миллиона счетчиков электроэнергии, из которых 2 миллиона подключены к единой электронной базе данных. На совещании перед компанией «Региональные электрические сети» поставлена задача ввести до конца года еще 3,5 миллиона счетчиков.

Систему АСКУЭ начали внедрять в Узбекистане еще в 2010 году. Реализацию проекта планировалось завершить в 2015 году, затем сроки отодвинули до конца 2017 года. Далее полный охват населения АСКУЭ планировался к концу 2021 года, но сроки сдвинули на конец 2020 года. Теперь полностью завершить охват потребителей системой намечено к 1 марта 2021 года.