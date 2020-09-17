16 сентября в социальных сетях появилось множество сообщений от жителей разных районов Ташкента, которые жаловались на отключения электричества и некорректную работу автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ).
Пользователи сообщают, что энергоснабжение в основном было отключено у тех, кто имел задолженность, но среди оставшихся без электричества оказались и те, у кого была предоплата. В районных подразделениях энергосбыта образовались большие очереди. У многих людей, внесших оплату, электричество не восстанавливалось несколько часов.
«Работники энергосбыта не могли ответить ни на один вопрос, не пускали людей внутрь и не отвечали на телефонные звонки», — написала одна из пользовательниц Facebook.
«Коммунальные службы, кроме того, что вы умеете кошмарить людей даже в карантин, отключать им свет, вынуждая собираться толпами у ваших дверей и подвергая людей смертельной опасности, вы можете элементарно предоставить нам оплаченную нами услугу!!!» — спросила она.
«На счету есть 160.000 сум. Телефоны не отвечают пол дня. Что делать?» — пишет другая жительница столицы.
«Оплатили свет, закинули 60000 сум. Света нет! Дозвонилась,. ответили „система не работает“», — говорится в другом сообщении.
«Газета.uz» обратилась за разъяснением в пресс-службу компании «Региональные электрические сети». Там отметили, что на сегодняшний день задолженность населения Узбекистана за электричество составляет 2,33 трлн сумов. Система АСКУЭ, поэтапно расширяемая по стране, автоматически отключает от энергоснабжения должников. 16 сентября по стране 58217 потребителям было отключено электричество за долги в общем размере 8,92 млрд сумов.
Как отметили в компании, АСКУЭ столкнулась с повышенной нагрузкой при одновременной обработке массовых запросов на отключение и переподключение, в связи с чем произошла задержка в 4−5 часов для восстановления работы системы. Это стало основной причиной несвоевременного восстановления энергоснабжения потребителям, оплатившим долг. В настоящее время подключение потребителей к сети продолжается.
«Во избежание перебоев в подаче электроэнергии в будущем, уважаемые потребители, просим своевременно производить оплату за потребленную электроэнергию», — призвали в компании.
14 сентября на совещании под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева сообщалось, что на полноценное внедрение автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии и природного газа в Узбекистане выделяется 1,2 млрд долларов. Однако результативность и отдачу от этих средств невозможно обеспечить одной лишь установкой счетчиков, заявил президент, поручив создать целостную онлайн-систему контроля и учета энергоресурсов.
Сейчас по стране установлено почти 4 миллиона счетчиков электроэнергии, из которых 2 миллиона подключены к единой электронной базе данных. На совещании перед компанией «Региональные электрические сети» поставлена задача ввести до конца года еще 3,5 миллиона счетчиков.
Систему АСКУЭ начали внедрять в Узбекистане еще в 2010 году. Реализацию проекта планировалось завершить в 2015 году, затем сроки отодвинули до конца 2017 года. Далее полный охват населения АСКУЭ планировался к концу 2021 года, но сроки сдвинули на конец 2020 года. Теперь полностью завершить охват потребителей системой намечено к 1 марта 2021 года.
Виктор Бухараев
Как они объяснят то что у меня за месяц два раза отключали при том что предоплата была 97000 сум. Когда я начал звонить им, выяснилось что они перепутали мой адрес с адресом должника в 1500000 сум. Но так как у них билинг не работал и был конец рабочего дня, подключили только на следующий день. Через две недели история повторяется. Когда ставили новые счетчики говорили что все будет автоматически и человеческий фактор отсутствует. Но вышло иначе. При старом электронном счетчике такого бардака небыло, а сейчас заходишь вечером домой после работы и думаешь отключили или нет. Почему к поставщикам не вводятся штрафные санкции за ущерб потребителям. Люди вынуждены отпрашиваться с работы, а это получается прогул по вине РЭС. Давно пора их наказывать штрафами.
Game Account
поэтому не надо массово отключать
Erlen Sotiriadis
Сами создают массовые скопление.
Рамиль Хакимов
Что будет когда все счётчики переведут на дистанционное обслуживание по всей республике и при отказе системы многие останутся без электричества. Если так дальше будут отключения в электронике, не лучше ли пока оставить старые счётчики у тех, кому ещё не поменяли на новые, пока систему наладят как надо.