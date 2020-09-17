С 14 сентября начался 2020/2021 учебный год в общеобразовательных школах Узбекистана. По состоянию на 16 сентября в стране только 25,5% школ возобновили учебу в традиционной форме, следует из данных Министерства народного образования, предоставленных «Газете.uz».

Источник: Министерство народного образования, данные по состоянию на 16 сентября 2020 года.

Наивысшие показатели очной формы обучения наблюдаются в Навоийской области — 80,5% (294 из 365 школ), Ташкентской области — 51,9% (461 из 889 школ), Андижанской области — 50,1% (383 из 764) и Ташкенте — 43,1% (137 из 318). При этом в столице две школы в Шайхантахурском районе временно закрылись на карантин спустя день после открытия в связи с выявлением коронавируса у учителей.

В Хорезмской области только треть школ начали принимать учеников — 32,6% (177 из 543), Ферганской области — 29,6% (280 из 947), Джизакской области — 26% (143 из 550), Сырдарьинской области — 24,8% (77 из 311), Сурхандарьинской области — 21,6% (200 из 926), Каракалпакстане — 17,6% (128 из 726).

Самые низкие показатели охвата очной формой обучения установлены в Кашкадарьинской области — 11,5% (132 из 1151), Бухарской области — 6,5% (35 из 536), Наманганской области — 5,5% (39 из 705) и Самаркандской области — 5,1% (64 из 1255).

По сообщению Главного управления народного образования Ташкента, решение об открытии школ в очной форме принималось в соответствие с заключениями Центров санитарно-эпидемиологического благополучия, медицинских объединений, показателями заболеваемости коронавирусом среди учителей и решениями кенгашей народных депутатов.

В настоящее время все учителя по стране сдают тесты на коронавирус. Например, в Бухарской области по состоянию на 13 сентября стали известны результаты анализов 18831 учителя и технического работника из 28053 (67,1%). COVID-19 подтвердился у 239 из них.

Другие школы, исходя из состояния санитарно-медицинской подготовки, проводят занятия в режиме онлайн, то есть через телеуроки в рамках проекта «Онлайн-мактаб» («Онлайн-школа»), пока не возобновят занятия в очной форме.