На биржевые торги Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи впервые начал выставляться импортный бензин марки ECO-93 из Туркменистана, сообщила пресс-служба УзРТСБ.

Поставщиком автобензина выступает ООО Nara-Komfort Servis, зарегистрированная в 2011 году в Кашкадарьинской области. Условия поставки товара — EXW самовывоз со склада продавца. Стартовая цена нового биржевого товара составляет 600 тысяч сумов за 100 кг. Одна тонна бензина в среднем составляет около 1293−1370 литров.

Для участия на биржевых торгах необходимо пройти онлайн аккредитацию на бирже и заключить договор поручение с брокером АО «УзРТСБ».

Автобензин марки ЕСO-93 (газобензин) производится на заводе в Овадандепе Туркменистане с июня 2019 года. Объект построен по контракту Государственного концерна «Туркменгаз» с консорциумом в составе японской компании Kawasaki Heavy Industries и турецкого строительного холдинга Rönesans. При использовании автобензина марки ЕСO-93 уменьшаются вредные выбросы оксида серы в 50 раз, оксида азота ― в 5 раз, оксида углерода ― в 2 раза, углеводорода — до 20%.