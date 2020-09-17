На биржевые торги Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи впервые начал выставляться импортный бензин марки ECO-93 из Туркменистана, сообщила пресс-служба УзРТСБ.
Поставщиком автобензина выступает ООО Nara-Komfort Servis, зарегистрированная в 2011 году в Кашкадарьинской области. Условия поставки товара — EXW самовывоз со склада продавца. Стартовая цена нового биржевого товара составляет 600 тысяч сумов за 100 кг. Одна тонна бензина в среднем составляет около 1293−1370 литров.
Для участия на биржевых торгах необходимо пройти онлайн аккредитацию на бирже и заключить договор поручение с брокером АО «УзРТСБ».
Автобензин марки ЕСO-93 (газобензин) производится на заводе в Овадандепе Туркменистане с июня 2019 года. Объект построен по контракту Государственного концерна «Туркменгаз» с консорциумом в составе японской компании Kawasaki Heavy Industries и турецкого строительного холдинга Rönesans. При использовании автобензина марки ЕСO-93 уменьшаются вредные выбросы оксида серы в 50 раз, оксида азота ― в 5 раз, оксида углерода ― в 2 раза, углеводорода — до 20%.
Zokir Isakhodjaev
Что Вы делаете, Узбекнефтегаз не выдержит столько сортов бензина на территории Узб.
Интересно как подойдет нашим лушим местным машинам.
Все таки монополия это настоящий вред экономике. В Казахстане местный АИ 92 за литр в наших деньгах стоит от 3600 до 3850 сум.
А наш местный АИ 80 за литр от 4000 до 4500 сум. Притом, что качество хуже всего что есть на рынке
Марк Твен
Браво наши соседи внедрили самую последнюю технологию это технология GTG (Gas to Gasoline ) то есть Авто бензин из природного газа. Это технология намного раз превосходит сроящий сейчас в Кашкадаре завод GTL. Нам есть чему стремиться. Было бы логично на базе строящей сейчас завода GTL внедряет технологию GTG одновременно, это было бы и экономично и эффективно.