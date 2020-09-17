Все любят комфорт. Особенно он нужен, когда дело касается уборки. Неважно, нравится убираться или нет, комфортная бытовая техника способна превратить это трудоемкое занятие в удовольствие. В этом поможет техника Avalon.

Для поддержания чистоты не обязательно устраивать генеральную уборку каждый раз. А значит и пользоваться слишком мощным и громоздким пылесосом тоже не имеет смысла. Для ежедневной уборки существует гораздо более легкий, удобный и изящный способ — ручной пылесос Avalon AVL-VCC 4135. Прочитав, какими достоинствами он обладает, его обязательно захочется купить.





Дизайн и расцветка

Новый пылесос выполнен в двух цветах: синий и красный. В зависимости от цвета, модель может именоваться AVL-VCC 4135 B (синий) или AVL-VCC 4135 R (красный). В первую очередь новый Avalon привлекает своим футуристичным дизайном. Пользоваться им удобно: ручку комфортно и приятно держать, а кнопки находятся в близости от пальцев.





Компактность, функциональность и мощь

Включив такой пылесос впервые, можно удивиться тому, сколько мощи поместилось в компактную оболочку. Помимо этого он еще и суперэкономичный: потребляемая мощность всего 400 W, что почти в пять раз меньше, чем у обычного пылесоса. А мощность всасывания при этом ничуть не хуже.

Пылесос может работать в двух режимах скорости. Первая скорость предназначена для очистки диванов и кресел, карнизов и потолка, мебели, салона автомобиля и иных поверхностей. А турборежим хорошо подойдет для очистки ковров. Пылесос оснащен аккумулятором вместительностью 2500 mAh, мощности которого достаточно, чтобы убраться во всем доме.





Новая модель имеет двойной циклонный фильтр, который удобно очищать. Уход за ним тоже крайне простой. Фильтр легко вытаскивается, после чего его достаточно лишь сполоснуть и высушить.

Основная щетка пылесоса выполнена в форме валика и состоит из композитного волокна. Очищает она максимально хорошо, не пропуская ни пылинки. Для разных поверхностей в пылесосе предусмотрены несколько видов щеток. К примеру, для уборки комнаты можно использовать основную, а для очистки дивана или салона автомобиля подойдет короткая. Для большего удобства вспомогательные щетки закреплены прямо на ручке пылесоса.





Новый пылесос Avalon — это воплощение необходимых качеств пылесоса в компактной оболочке. Вместе с ним даже повседневная уборка может быть приятной.

«Avalon — удобная техника для роскошной жизни».

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (+998) 98−000−49−00.

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