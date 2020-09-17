Акционерный коммерческий банк «Асака» подписал стратегически важное соглашение о привлечении средств от Европейского банка реконструкции и развития в объеме 50 млн долларов США. Данная кредитная линия будет деноминирована в национальной валюте.

Привлеченные средства будут направлены на поддержку микро- и малого бизнеса, испытывающего затруднения в период экономического кризиса. Также они пойдут на снижение негативных эффектов пандемии на ключевые отрасли экономики Узбекистана. Данная кредитная линия позволит обеспечить оборотными средствами клиентов банка, включая экспортеров.





«ЕБРР сотрудничает с банком „Асака“ на протяжении нескольких лет по многочисленным направлениям. Основным фокусом является финансирование приоритетных направлений экономики. Банк „Асака“ присоединился к Программе содействия торговли ЕБРР (EBRD Trade Facilitation Programme) в сентябре 2019 года. И за столь короткий срок он был удостоен награды „Самый активный банк-эмитент в Узбекистане“ по итогам 2019 года», — отметил глава финансовых институтов ЕБРР в Центральной Азии Шамсиев Дж.

«Сделка является продолжением продуктивного сотрудничества и значимой для ЕБРР в Узбекистане. И мы надеемся, что сможем поддержать предпринимателей в такое нелегкое время и оказать содействие в смягчении негативного эффекта пандемии на деятельность предприятий страны», — поделился Шамсиев Дж.

«Сделка реализуется в рамках комплексных мер, определенных в указе президента Узбекистана «Об очередных мерах по поддержке населения и субъектов, предпринимательства в период коронавирусной пандемии. Привлеченные средства помогут банку «Асака» предоставить доступ к банковскому кредитованию в условиях сокращения доходов в результате пандемии. Микро- и малый бизнес — один из наиболее уязвимых секторов экономики в условиях пандемии. С новой кредитной линией банк «Асака» продолжит активно поддерживать местный бизнес, окажет содействие в расширении экспорта и выходе на международные рынки», — подчеркнул управляющий директор банка, начальник департамента внешнеэкономической деятельности Мирзияев А.





Сотрудничество ЕБРР и АКБ «Асака» включает в себя многочисленные направления и не ограничивается привлечением кредитных ресурсов. Стороны также сотрудничают в области внедрения современных банковских практик и использования инструментов торгового финансирования включая предэкспортных и постимпортных торговых операций. Кроме этого, ЕБРР ведет работу по предприватизационной подготовке банка «Асака».

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