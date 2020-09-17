Количество зарегистрированных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией по состоянию на 10:00 17 сентября достигло 49385, сообщило Министерство здравоохранения.

В Ташкенте скончались еще два пациента с COVID-19 — 64-летний житель Юнусабадского района К. Э. и 56-летняя жительница Мирзо-Улугбекского района Г. Ш. Общее число умерших, по официальным данным Минздрава, составляет 411.

Число выздоровевших от коронавируса достигло 45474 человека (92%). На лечении в медучреждениях находятся 3500 пациентов.

Прирост случаев за 16 сентября составил 597. За день скончались 6 человек (4 — в Ташкенте и 2 — в Ташкентской области).