Главный имам-хатиб Ташкентской области Хайрулла Турматов скончался в возрасте 44 лет, сообщила пресс-служба Управления мусульман Узбекистана. Причина смерти не уточняется.

Хайруллох Турматов родился в Ангрене 16 августа 1976 года. Окончил Ташкентский исламский институт (2001) и Ташкентский областной педагогический институт (2003). В разные годы работал имам-хатибом в мечетях «Четсув» (1994−2003), «Корабог» и одновременно главным имам-хатибом в Ангрене (2003−2014). С 2014 года занимал должность имам-хатиба мечети «Зангиота» и главного имам-хатиба Ташкентской области.

2 сентября он принимал участие в открытии святыни «Йик-ота» в Юкоричирчикском районе Ташкентской области.