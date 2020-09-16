Государственный комитет по развитию туризма сообщил о введении в Узбекистане нового порядка учета граждан в средствах размещения.

«Теперь все лица, воспользовавшиеся услугами средств размещения, в том числе граждане Республики Узбекистан, иностранные граждане и лица без гражданства, должны учитываться в гостиницах, лечебных учреждениях, санаториях, домах отдыха и других учреждениях на основании документов, подтверждающих личность, администрацией этих учреждений путем внесения в автоматизированную информационную систему „E-Mehmon“», — говорится в сообщении.

Регистрация ведется в момент прибытия граждан (ранее — в течение 12 часов) и независимо от срока их пребывания.

«Руководителям гостиниц, лечебных учреждений, санаториев, домов отдыха и других организаций, оказывающих услуги по размещению, предлагается строго соблюдать данный порядок», — отмечается в сообщении.

Внедрение этих процедур направлено на обеспечение безопасности здоровья и имущества местных и иностранных туристов, защиту их законных интересов и предоставление гарантированных услуг, добавили в Госкомтуризма.