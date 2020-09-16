Главный государственный санитарный инспектор Узбекистана, начальник Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора при Кабинете Министров Нурмат Атабеков на брифинге во вторник прокомментировал сообщения о возможном ужесточении карантина с 15 октября.

«В первую очередь нужно отметить, что в республике не отменяли карантинные ограничения, наоборот, они были в некоторой степени смягчены. Но граждане неправильно поняли [послабления], в связи с чем число инфицированных коронавирусом среди населения не уменьшается», — заявил он.

Речь идет о невыполнении соответствующих профилактических мероприятий, несоблюдении рекомендаций и невнимательности, что становится причиной ухудшения эпидемиологической ситуации, сказал Нурмат Атабеков, указав на увеличение случаев COVID-19 в стране.

«Все мы должны запомнить следующее: в нашем родном языке есть часто используемые слова — я, ты, он (она), мы, вы и они. В основе этого есть следующее: если я, другие и большинство будем соблюдать карантинные ограничения, мы сможем стабилизировать ситуацию. Не нужно забывать, что Специальная республиканская комиссия перед принятием решения оценивает эпидемиологическую ситуацию», — подчеркнул он.

В противном случае, добавил Нурмат Атабеков, если беспечность и невнимательность граждан приведет к новой вспышке (росту) заболевания коронавирусом, то спецкомиссия будет вынуждена ужесточить карантинные и ограничительные мероприятия.

«Причина, которая будет вынуждать комиссию [принять решение об ужесточении карантинных мер], — это наши действия и поведение. Вместо того, чтобы верить таким сомнительным [сообщениям], будет целесообразным изменить наше отношение к выполнению профилактических мер», — сказал он.

За последние пять дней прирост случаев коронавируса составляет в среднем около 580 случаев в день после внезапного роста 10 сентября (749).