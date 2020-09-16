В Агентстве информации и массовых коммуникаций 16 сентября при участии представителей Министерства занятости и трудовых отношений состоялась пресс-конференция, посвященная постановлению президента от 14 сентября «О мерах по внедрению системы безопасной, упорядоченной и легальной трудовой миграции».

Напомним, постановлением с 2021 года вводится порядок обязательного профессионального обучения выезжающих на работу за рубеж, а легальные мигранты будут приравниваться к самозанятым. В Узбекистане также будет открыто представительство паспортно-визовой службы МВД России.

Заместитель директора Агентства по внешней трудовой миграции Давлатназар Матрасулов на примере России объяснил, почему большинство трудовых мигрантов устраиваются работать нелегально.

Он отметил, что легальные мигранты тратятся на оформление патента, а после начала трудовой деятельности еще и оплачивают соответствующие услуги. Кроме того, есть расходы, связанные с денежными переводами и ведением трудового стажа в Узбекистане.

Замглавы агентства добавил, что мигранты могут находиться без необходимых документов в другой стране определенное время, но при выезде они будут привлечены к административной ответственности, а также получат запрет на въезд.

Со ссылкой на данные МВД России он заявил, что в настоящее время в этой стране 600 тысяч узбекистанцев находятся без регистрации и избегают депортации с запретом на въезд. По его словам, в течение нескольких лет 421 тысяча граждан была выдворена в Узбекистан и теперь не имеют право на въезд в Россию.

В качестве преимуществ легальной миграции замдиректора агентства назвал микрокредиты, субсидии и другие удобства, предусмотренные постановлением.

Директор Агентства по внешней трудовой миграции Мухаммадзокир Маматханов объяснил, почему важно ехать на заработки легальным способом. В этом случае государство сможет на 100% гарантировать защиту прав мигрантов, подчеркнул он.

«К примеру, за последние два года мы смогли добиться выплаты нашим гражданам заработных плат и компенсаций в размере 823 тысяч долларов», — сказал директор агентства и добавил, что легальным мигрантам также легче оказать помощь в чрезвычайных ситуациях, связанных с их здоровьем.

На вопрос, какую пользу получит Узбекистан от того, что после прохождения обучения страну будут покидать уже готовые кадры, Давлатназар Матрасулов ответил, что данная практика популярна во многих странах. В качестве примера он привел Филиппины, которые считаются лидером по отправке своих граждан в качестве трудовых мигрантов.

«Внешняя трудовая миграция — это финансовый донор, который оказывает существенное влияние на развитие экономики. Мы хотим, чтобы поступление денег из-за рубежа стало законным, повысить его долю, и чтобы покидающий страну гражданин в итоге получил определенные знания, навыки и, как минимум, выучил язык», — сказал замдиректора агентства.

Продолжая тему, начальник сектора Министерства занятости и трудовых отношений Одилжон Комилжонов подчеркнул, что ежегодно в Узбекистане из учреждений среднего специального образования выпускаются приблизительно 700−750 тысяч молодых людей, около 150 тысячи из них поступают в вузы. Примерно такое же количество молодежи, имея профессию, получают работу.

По его словам, экономика Узбекистане в среднем за год создает около 300 тысяч новых рабочих мест, и в итоге почти 200 тысяч граждан начинают искать работу и едут за границу. Он объяснил это высоким демографическим ростом, а сам процесс назвал «демографическим дивидендом».

«С момента достижения независимости наша страна всегда ориентировалась на экспорт, а миграция — это экспорт рабочей силы. Это повысит экономический потенциал республики, для чего и уделяется внимание качеству [через обучение профессии и языку]», — подметил Комилжонов.