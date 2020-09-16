Когда кто-то рассказывает историю или читает художественную книгу, то в голове всегда формируется картинка. У каждого она совершенно разная. Образы меняются с добавлением деталей к истории, а герои становятся уже близкими людьми. Люди начинают переживать за них и предугадывать их следующие действия. Это магия фантазии.

Без нее не было бы глобальных проектов, которые приносят миллионам людей по всему миру радость. «Если вы можете это вообразить, вы можете это и сделать», — говорил Уолт Дисней, который верил в свою мечту и создал всем известный волшебный мир.

Команда The Magic пошла по стопам известного мечтателя и воплотила в жизнь свои задумки, вооружившись магией фантазии. Была поставлена цель — за два года достичь того, чего достиг Уолт Дисней за сто лет.

The Magic воплотили свою фантазию, видение истории книги и создали мультсериал, который может конкурировать с европейскими и американским.

Фантазия, рожденная в Азии — это правдиво про сказку о добром и забавном герое Фаникле и его друзьях. Основой для сюжета стала история о друзьях, путешествующих с волшебной монетой.

Главный герой сериала Фаникл — наивный и забавный ребенок, который живет в каждом взрослом. Он постоянно узнает новое, попадает в смешные ситуации, из которых успешно выпутывается. Его никогда не покидает позитив.

В течение одного года формировалась команда отечественных художников. Режиссер, три иллюстратора и семь аниматоров на протяжении трех лет создали 6 приключенческих и 30 обучающих серий о добром и забавном герое. Они в скором времени появятся на отечественном телевидении.





Также планируется полнометражный мультфильм. Специально для этого проекта за границей были собраны компьютеры, чтобы качество анимации было на высочайшем уровне.

Мультфильм учит детей и взрослых никогда не отчаиваться, верить в себя и волшебство, которое несомненно есть в жизни.

По вопросам сотрудничества и аренды можно обращаться по телефону: (+998) 71−202−77−99.

В данный момент парк Magic City находится на стадии строительства.

На правах рекламы.