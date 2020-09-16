Начальник Маргиланского городского медицинского объединения Авазбек Мадаминович Ганиев скончался от резкого повышения давления и кровоизлияния в мозг (геморрагический инсульт), сообщил пресс-секретарь хокимията Ферганской области Мухаммаджон Обидов в среду.

Авазбек Ганиев (1958 года рождения) является братом хокима Ферганской области Шухрата Ганиева и отцом депутата Законодательной палаты Олий Мажлиса, члена фракции УзЛиДеП Дониёра Ганиева.

Он возглавлял Маргиланское городское медицинское объединение с 2013 года. Ранее также работал начальником Куштепинского районного медобъединения Ферганской области.

В начале сентября распространилось сообщение о заражении Авазбека Ганиева коронавирусом. Однако 8 сентября областная администрация опровергла информацию, заявив, что медработник проходит лечение в Маргиланском городском медобъединении с диагнозом пневмония и другими «незаразными сопутствующими заболеваниями».











