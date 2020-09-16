История с запретом на дезинфекционные туннели — лакомый кусочек для любой редакции СМИ, где есть пристрастие поиграть словами в заголовках новостей. Например, аллегории про свет, который в конце того самого туннеля. Для читателей с более придирчивым вкусом можно предложить более умудренные метафизические аллюзии.

После того, как в мае Всемирная организация здравоохранения выпустила временное руководство о неэффективности распыления дезинфекции против COVID-19, туннели сегодня напоминают мне старые часы с кукушкой. Стоят они в весьма приличном месте для прикрытия, к примеру, места, где обои отклеились. Часы эти не имеют никакой ценности, несуразные какие-то, ещё и кукушка в них кукует невпопад. Однако они всё равно там стоят, зачем — непонятно.

Троллинг здесь ни при чем. Пространством для подобных каламбуров служит уже привычный зазор между декларациями о намерениях и реальной жизнью. Масштаб обсуждений в соцсетях о необходимости активного «орошения» людей показывает те самые «американские горки» общественного доверия ко многим решениям чиновников в период карантина.

Если обобщить весь опыт высказываний на туннельную тему, то история с дезинфекцией весьма показательна в нашем противостоянии коронавирусу. Мы идем впотьмах, судорожно ощупывая все, что попадается под руку. Шарахаемся из стороны в сторону. Сегодня расчехляем нашу пушку критики в одну сторону, завтра — разворачиваем ее в противоположную. Такой путь — вынужден, он сын ошибок трудных. Но крайности здесь также опасны.

Когда пандемия нового коронавируса только началась, люди бросились запасаться предметами первой необходимости, едой и санитайзерами. Такова наша реакция на неизвестность. Власти, в свою очередь, тогда стремились снизить градус паники в головах у сограждан. Отсюда появился весь этот дезинфицирующий карантинный набор.

Сейчас страх перед неизвестностью отступает, и на его место приходят иные чувства. Если вы перестали протирать ручку входной двери в своей квартире и вдруг осознали, что не помните, когда в последний раз обеззараживали свой смартфон, вы не одиноки. Мы просто устали от карантина.

Ни страх, ни желание снизить рост заражений не могут быть постоянными мотиваторами в нашей борьбе с пандемией. Куда важнее, чтобы привычка самосохранения опиралась на наше собственное понимание мер предосторожности. Да, это очень не просто. С учетом нашего общественного поведения, я бы сказал, практически невозможно. Но учиться жить в новых условиях необходимо уже без ощущения и давления внешнего контроля. Наши внутренние жизненные часы должны заработать по-новому.